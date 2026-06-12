В Витебской области завоют сирены 1 12.06.2026, 18:31

Иллюстрационное фото

Жителей просят не паниковать.

В Витебской области 16 июня проверят систему оповещения населения. С 10:00 до 16:00 в регионе будут включаться электросирены, а по радио прозвучат информационные сообщения.

Проверка нужна, чтобы убедиться, что оборудование исправно, а система готова к работе в случае чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий.

Жителей и гостей области просят не паниковать, спокойно отнестись к проверке и соблюдать общественный порядок.

В МЧС напоминают: включение сирен означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!». Если человек услышал такой сигнал, ему необходимо включить радио или телевизор и прослушать экстренное сообщение.

Система оповещения используется для быстрого информирования населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Сигнал «Внимание всем!» подается сиренами и другими средствами оповещения, после чего людям нужно получить официальную информацию по радио или телевидению.

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