Названы самые надежные премиальные автомобили 12.06.2026, 18:05

Фото: Lexus

Большинство моделей в рейтинге оказались японскими.

Определены самые надежные премиальные модели автомобилей на рынке. Они долговечны и недороги в эксплуатации.

Существует стереотип, что все автомобили премиум-класса дорого обходятся в эксплуатации, поэтому их часто не рекомендуют покупать подержанными. Впрочем, некоторые модели не разорят владельца, ведь они долговечны и недороги в ремонте. Самые надежные премиальные автомобили назвал сайт Top Speed.

При выборе лучших эксперты обращали внимание на рейтинги надежности автомобилей, а также на стоимость обслуживания и запчастей. В рейтинг вошли легковые седаны и купе.

Фото: Lexus

Примечательно, что сразу 7 автомобилей в топ-10 — японские модели. Среди них — по три представителя концернов Toyota и Honda, а самыми надежными стали две модели Lexus — купе LC и седан ES. Третье место занял Genesis G90 от Hyundai.

Фото: Genesis

Самые надежные автомобили премиум-сегмента по версии Top Speed:

— Lexus LC (с 2018 года).

— Lexus ES (2019–2025 гг.).

— Genesis G90 (с 2023 года).

— Genesis G80 (с 2021 года).

— Lexus LS (с 2018 года).

— Acura RLX/Honda Legend (2014–2020 гг.).

— Acura TLX (2021–2025 гг.).

— Infiniti Q50 (2014–2024 гг.).

— Acura ILX (2019–2022 гг.).

— Buick Regal (2018–2020 гг.).

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