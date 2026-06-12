закрыть
12 июня 2026, пятница, 19:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы самые надежные премиальные автомобили

  • 12.06.2026, 18:05
Названы самые надежные премиальные автомобили
Фото: Lexus

Большинство моделей в рейтинге оказались японскими.

Определены самые надежные премиальные модели автомобилей на рынке. Они долговечны и недороги в эксплуатации.

Существует стереотип, что все автомобили премиум-класса дорого обходятся в эксплуатации, поэтому их часто не рекомендуют покупать подержанными. Впрочем, некоторые модели не разорят владельца, ведь они долговечны и недороги в ремонте. Самые надежные премиальные автомобили назвал сайт Top Speed.

При выборе лучших эксперты обращали внимание на рейтинги надежности автомобилей, а также на стоимость обслуживания и запчастей. В рейтинг вошли легковые седаны и купе.

Фото: Lexus

Примечательно, что сразу 7 автомобилей в топ-10 — японские модели. Среди них — по три представителя концернов Toyota и Honda, а самыми надежными стали две модели Lexus — купе LC и седан ES. Третье место занял Genesis G90 от Hyundai.

Фото: Genesis

Самые надежные автомобили премиум-сегмента по версии Top Speed:

— Lexus LC (с 2018 года).

— Lexus ES (2019–2025 гг.).

— Genesis G90 (с 2023 года).

— Genesis G80 (с 2021 года).

— Lexus LS (с 2018 года).

— Acura RLX/Honda Legend (2014–2020 гг.).

— Acura TLX (2021–2025 гг.).

— Infiniti Q50 (2014–2024 гг.).

— Acura ILX (2019–2022 гг.).

— Buick Regal (2018–2020 гг.).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба