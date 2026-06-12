закрыть
12 июня 2026, пятница, 20:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пляжный «Минск» вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов

  • 12.06.2026, 20:33
Пляжный «Минск» вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов
Фото: beachsoccerkings / Telegram

Белорусский клуб разгромил итальянский «Экорис Виареджо».

Белорусский пляжный футбольный клуб «Минск» продолжает победное шествие на Кубке европейских чемпионов, сообщает «Точка» .

В пятницу, 12 июня, минчане уверенно преодолели барьер 1/4 финала, обыграв итальянский «Экорис Виареджо» со счетом 4:1.

Наша команда пока идет по турнирной дистанции без осечек. В полуфинале «Минск» сразится с победителем противостояния между итальянской «Ленерджи Пиза» и португальским клубом «О Сотао».

В другой полуфинальной паре путевку в финал оспаривают швейцарский «54» и израильский «Фалфала Кфар Кассем».

К слову, белорусские клубы удерживают высокую планку на европейской арене – на прошлогоднем турнире бронзовые награды завоевал могилевский ЦОР.

Пляжный футбольный клуб «Минск» попал в еврокубки, выиграв золотые медали чемпионата Беларуси – 2025.

В составе клуба выступает целая россыпь игроков нашей сборной. Cреди них лучший вратарь мира Михаил Августов и лучший бомбардир в истории национальной команды Игорь Бриштель.

Всего же в рядах минчан играют сразу семь обладателей серебряных медалей минувшего мундиаля.

Интересно, что пляжный «Минск» существует с 2024 года и не имеет связи с одноименным футбольным клубом.

Кроме того, столичная команда прервала гегемонию могилевского ЦОРа, бравшего золото чемпионата пять раз подряд.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба