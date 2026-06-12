Пляжный «Минск» вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов
- 12.06.2026, 20:33
Белорусский клуб разгромил итальянский «Экорис Виареджо».
Белорусский пляжный футбольный клуб «Минск» продолжает победное шествие на Кубке европейских чемпионов, сообщает «Точка» .
В пятницу, 12 июня, минчане уверенно преодолели барьер 1/4 финала, обыграв итальянский «Экорис Виареджо» со счетом 4:1.
Наша команда пока идет по турнирной дистанции без осечек. В полуфинале «Минск» сразится с победителем противостояния между итальянской «Ленерджи Пиза» и португальским клубом «О Сотао».
В другой полуфинальной паре путевку в финал оспаривают швейцарский «54» и израильский «Фалфала Кфар Кассем».
К слову, белорусские клубы удерживают высокую планку на европейской арене – на прошлогоднем турнире бронзовые награды завоевал могилевский ЦОР.
Пляжный футбольный клуб «Минск» попал в еврокубки, выиграв золотые медали чемпионата Беларуси – 2025.
В составе клуба выступает целая россыпь игроков нашей сборной. Cреди них лучший вратарь мира Михаил Августов и лучший бомбардир в истории национальной команды Игорь Бриштель.
Всего же в рядах минчан играют сразу семь обладателей серебряных медалей минувшего мундиаля.
Интересно, что пляжный «Минск» существует с 2024 года и не имеет связи с одноименным футбольным клубом.
Кроме того, столичная команда прервала гегемонию могилевского ЦОРа, бравшего золото чемпионата пять раз подряд.