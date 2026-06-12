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В Москве пытались взорвать бывшего министра госбезопасности «ДНР»

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  • 12.06.2026, 21:02
  • 2,258
В Москве пытались взорвать бывшего министра госбезопасности «ДНР»
Андрей Пинчук

У дома Андрея Пинчука взорвалась посылка со взрывчаткой.

В Новой Москве произошла попытка покушения на бывшего главу министерства государственной безопасности так называемой «ДНР» Андрея Пинчука, сообщает телеграм-канала Shot.

Как сообщается, инцидент произошел 12 июня в поселке Щапово, где возле дома Андрея Пинчука взорвалась посылка со взрывчатыми и поражающими элементами.

По предварительным данным, сам Пинчук не пострадал, так как успел скрыться. Его семья в момент взрыва находилась в другом месте и также не пострадала.

В результате взрыва в доме были повреждены окна и двери. На месте происшествия работают российские силовики, которые выясняют обстоятельства инцидента и ищут возможных подозреваемых.

Андрей Пинчук в 2014—2015 годах, сразу после начала российской гибридной войны в восточных регионах Украины, занимал должность руководителя министерства государственной безопасности «ДНР». Также он командовал добровольческим отрядом «БАРС-13».

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