В Москве пытались взорвать бывшего министра госбезопасности «ДНР»4
- 12.06.2026, 21:02
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У дома Андрея Пинчука взорвалась посылка со взрывчаткой.
В Новой Москве произошла попытка покушения на бывшего главу министерства государственной безопасности так называемой «ДНР» Андрея Пинчука, сообщает телеграм-канала Shot.
Как сообщается, инцидент произошел 12 июня в поселке Щапово, где возле дома Андрея Пинчука взорвалась посылка со взрывчатыми и поражающими элементами.
По предварительным данным, сам Пинчук не пострадал, так как успел скрыться. Его семья в момент взрыва находилась в другом месте и также не пострадала.
В результате взрыва в доме были повреждены окна и двери. На месте происшествия работают российские силовики, которые выясняют обстоятельства инцидента и ищут возможных подозреваемых.
Андрей Пинчук в 2014—2015 годах, сразу после начала российской гибридной войны в восточных регионах Украины, занимал должность руководителя министерства государственной безопасности «ДНР». Также он командовал добровольческим отрядом «БАРС-13».