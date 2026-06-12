В Москве пытались взорвать бывшего министра госбезопасности «ДНР» 4 12.06.2026, 21:02

2,258

Андрей Пинчук

У дома Андрея Пинчука взорвалась посылка со взрывчаткой.

В Новой Москве произошла попытка покушения на бывшего главу министерства государственной безопасности так называемой «ДНР» Андрея Пинчука, сообщает телеграм-канала Shot.

Как сообщается, инцидент произошел 12 июня в поселке Щапово, где возле дома Андрея Пинчука взорвалась посылка со взрывчатыми и поражающими элементами.

По предварительным данным, сам Пинчук не пострадал, так как успел скрыться. Его семья в момент взрыва находилась в другом месте и также не пострадала.

В результате взрыва в доме были повреждены окна и двери. На месте происшествия работают российские силовики, которые выясняют обстоятельства инцидента и ищут возможных подозреваемых.

Андрей Пинчук в 2014—2015 годах, сразу после начала российской гибридной войны в восточных регионах Украины, занимал должность руководителя министерства государственной безопасности «ДНР». Также он командовал добровольческим отрядом «БАРС-13».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com