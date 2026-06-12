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Белорусы стали заметно чаще получать гражданство Германии

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  • 12.06.2026, 21:28
Белорусы стали заметно чаще получать гражданство Германии

Большинство прошедших натурализацию — женщины.

В 2025 году немецкое гражданство получили 2957 граждан Беларуси. Это примерно на четверть больше, чем годом ранее. Большинство новых граждан Германии белорусского происхождения – женщины, а средний возраст тех, кто прошел натурализацию, составил около 37 лет.

По данным Федерального статистического ведомства Германии, в 2025 году немецкое гражданство получили 2957 граждан Беларуси, пишет «Deutsche Welle Беларусь». Для сравнения: в 2024 году немецкие паспорта получили 2405 белорусов. Таким образом, количество натурализаций за год увеличилось примерно на 23%.

Среди белорусов, получивших гражданство, преобладали женщины – 2066 человек. Мужчин было 890.

Статистика также свидетельствует, что средний возраст белорусов, ставших гражданами Германии, составил 37,4 года. При этом мужчины получали гражданство в среднем в 32 года, а женщины – почти в 40 лет.

В среднем белорусы прожили в Германии около 13 лет, прежде чем пройти процедуру натурализации.

Большинство новых граждан Германии с белорусским происхождением состояли в браке или партнерских отношениях – таких было 1758 человек. Еще 873 человека были незамужними или неженатыми.

Чаще всего немецкое гражданство получали белорусы в возрасте от 35 до 40 лет. На втором месте оказались люди в возрасте 40–45 лет, на третьем – от 30 до 35 лет.

Согласно официальным данным, на конец 2025 года в Германии проживали 26 290 граждан Беларуси. Эта страна остается одной из основных в Европе, куда белорусы переезжают для работы, учебы и постоянного проживания.

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