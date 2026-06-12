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США и Иран согласовали текст мирной сделки

  • 12.06.2026, 21:55
США и Иран согласовали текст мирной сделки

Трамп назвал возможные сроки заключения сделки.

США и Иран договорились по поводу текста потенциальной мирной сделки. Завершение страны уже очень близко.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на премьера Пакистана Шахбаза Шарифа в соцсети X и комментарий президента США Дональда Трампа.

По его словам, те, кто хочет сорвать сделку о мире между США и Ираном, ведут «непрекращающуюся кампанию по распространению дезинформации».

«Отбросив шум, мы можем подтвердить, что окончательный согласованный текст мирного соглашения достигнут, и Пакистан сейчас тесно работает с обеими сторонами над завершением следующих шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас», - добавил он.

Что говорит Трамп

По словам американского лидера, он по-прежнему считает, что соглашение с Ираном может быть подписано 13-15 июня.

Также он похвалил пост министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который опроверг вброс о том, что Иран получит миллиарды долларов замороженных активов сразу после подписания соглашения.

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