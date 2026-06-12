Евросоюз открыл переговоры о вступлении Украины 12.06.2026, 22:06

Первый этап переговоров также начнется с Молдовой.

Страны Евросоюза согласовали начало переговоров о вступлении в блок с Украиной и Молдовой.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен в соцсети X.

«Сегодня Европейский Союз сделал крупный шаг вперед. Все государства-члены договорились открыть первый кластер переговоры по присоединению с Украиной и Молдовой», - отметила она.

По словам фон дер Ляйен, на первой межправительственной конференции, которая пройдет в понедельник, 15 июня, будет открыт первый кластер по основам процесса присоединения. Он охватывает основные ценности и принципы, на которых построен ЕС, от верховенства права до сильных демократических институтов.

«Это признание решимости, мужества и упорного труда, проявленных обеими странами в продвижении реформ, несмотря на огромные вызовы. И сигнал о том, что предложение ЕС о мире, стабильности и возможностях не имеет равных. Расширение - это стратегический выбор», - подчеркнула она.

Реакция Кошты и Метсолы

«Зеленый свет» на открытие переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС подтвердил и глава Евросовета Антониу Кошта.

В свою очередь глава Европарламента Роберта Метсола подчеркнула, что такой шаг подчеркивает усилия двух стран и их приверженность европейским ценностям, несмотря на агрессию России, ее угрозы и запугивания.

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