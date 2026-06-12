Самый пожилой танцор Великобритании поразил пользователей Сети 12.06.2026, 22:26

99-летний Бернард Гилберт раскрыл свой секрет молодости.

Самый пожилой танцор Великобритании пообещал продолжать танцевать и в 100 лет — после того, как видео, на котором он демонстрирует свое мастерство, стало вирусным и набрало 1,5 миллиона просмотров.

Бернард Гилберт начал танцевать в 1942 году после того, как в 16 лет сломал ногу, играя в регби, пишет New York Post.

Несмотря на то, что в юности Бернард не хотел танцевать, у него был природный талант.

Бернард Гилберт

Мужчина танцует фокстрот и джайвинг уже более девяти десятилетий и публикует видео своих танцевальных движений в Интернете.

А после того, как его последнее видео набрало более 1,5 миллиона просмотров, Бернард стал известен.

Вся моя жизнь — это танцы, но так было не всегда. Когда я был подростком, я был неплохим регбистом, и это было моей страстью, но потом я сломал ногу во время игры. Кость зажила, но мышцы, к сожалению, нет. Я ходил к врачам, и они назначали мне всевозможные упражнения, но это ничего не изменило. Я спросил их, смогу ли я когда-нибудь снова играть в регби, и они посоветовали мне повесить бутсы на гвоздь», — рассказал он свою историю.

Мужчина рассказал, что тогда врачи посоветовали ему пойти потанцевать.

«Я рассмеялась и сказала, что никогда не начну танцевать. Потом мой друг потащил меня на урок танцев. Сначала я не зашел, просто стоял у дверей, а посреди урока учительнице это так надоело, что она подошла и затащила меня внутрь. Так что я зашел, и мне там очень понравилось», — сказал он.

Его страсть к танцам не угасала на протяжении всей его жизни, и в возрасте 74 лет он стал учителем танцев. Бернард, проживающий в доме престарелых Fernhill House в Вустере, до сих пор поражает жильцов и не планирует уходить на пенсию.

Бернард Гилберт в молодости

«Я люблю танцевать: как только выхожу на танцпол, я забываю обо всём, просто сосредотачиваюсь на том, что делаю — это заряжает меня энергией», — говорит он.

Бернард начал преподавать, когда его жена и партнерша по танцам умерла 26 лет назад. По его словам, танцы полезны для здоровья.

«Танцы полезны не только для физического здоровья, но и для психического. Тебе приходится запоминать движения, ты не можешь просто взять их на автопилот, потому что тебе нужно сосредоточиться на том, что ты делаешь», — говорит он.

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