закрыть
12 июня 2026, пятница, 22:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Самый пожилой танцор Великобритании поразил пользователей Сети

  • 12.06.2026, 22:26
Самый пожилой танцор Великобритании поразил пользователей Сети

99-летний Бернард Гилберт раскрыл свой секрет молодости.

Самый пожилой танцор Великобритании пообещал продолжать танцевать и в 100 лет — после того, как видео, на котором он демонстрирует свое мастерство, стало вирусным и набрало 1,5 миллиона просмотров.

Бернард Гилберт начал танцевать в 1942 году после того, как в 16 лет сломал ногу, играя в регби, пишет New York Post.

Несмотря на то, что в юности Бернард не хотел танцевать, у него был природный талант.

Бернард Гилберт

Мужчина танцует фокстрот и джайвинг уже более девяти десятилетий и публикует видео своих танцевальных движений в Интернете.

А после того, как его последнее видео набрало более 1,5 миллиона просмотров, Бернард стал известен.

Вся моя жизнь — это танцы, но так было не всегда. Когда я был подростком, я был неплохим регбистом, и это было моей страстью, но потом я сломал ногу во время игры. Кость зажила, но мышцы, к сожалению, нет. Я ходил к врачам, и они назначали мне всевозможные упражнения, но это ничего не изменило. Я спросил их, смогу ли я когда-нибудь снова играть в регби, и они посоветовали мне повесить бутсы на гвоздь», — рассказал он свою историю.

Мужчина рассказал, что тогда врачи посоветовали ему пойти потанцевать.

«Я рассмеялась и сказала, что никогда не начну танцевать. Потом мой друг потащил меня на урок танцев. Сначала я не зашел, просто стоял у дверей, а посреди урока учительнице это так надоело, что она подошла и затащила меня внутрь. Так что я зашел, и мне там очень понравилось», — сказал он.

Его страсть к танцам не угасала на протяжении всей его жизни, и в возрасте 74 лет он стал учителем танцев. Бернард, проживающий в доме престарелых Fernhill House в Вустере, до сих пор поражает жильцов и не планирует уходить на пенсию.

Бернард Гилберт в молодости

«Я люблю танцевать: как только выхожу на танцпол, я забываю обо всём, просто сосредотачиваюсь на том, что делаю — это заряжает меня энергией», — говорит он.

Бернард начал преподавать, когда его жена и партнерша по танцам умерла 26 лет назад. По его словам, танцы полезны для здоровья.

«Танцы полезны не только для физического здоровья, но и для психического. Тебе приходится запоминать движения, ты не можешь просто взять их на автопилот, потому что тебе нужно сосредоточиться на том, что ты делаешь», — говорит он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба