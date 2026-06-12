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В Перу полиция задержала наркоторговца в костюмах талисманов мундиаля-2026

  • 12.06.2026, 23:16
В Перу полиция задержала наркоторговца в костюмах талисманов мундиаля-2026
Иллюстрационное фото

Правоохранители переоделись, чтобы не вызвать подозрений у любителя футбола.

В Перу полиция провела необычную операцию по задержанию предполагаемого наркоторговца. Чтобы не вызвать подозрений и застать подозреваемого врасплох, сотрудники правоохранительных органов переоделись в костюмы официальных талисманов чемпионата мира по футболу 2026 года, пишет Lmtonline.com.

Операция произошла в столице страны — Лиме. Полиция охотилась за 48‑летним Карлосом Кабрерой, которого подозревали в незаконном распространении наркотиков.

Правоохранители заранее знали, что мужчина является большим любителем футбола и в день открытия чемпионата мира будет находиться дома перед телевизором, чтобы посмотреть торжественную церемонию открытия и первый матч турнира между сборными Мексики и Южно-Африканской Республики.

Пользуясь этим, полицейские надели костюмы двух талисманов чемпионата — лося Мэйпла, представляющего Канаду, и белоголового орлана Клатча, символа Соединенных Штатов. В таком виде они подошли к дому подозреваемого и провели задержание.

По сообщениям, полиция ворвалась в жилище Кабреры, выбив дверь. Мужчину задержали на месте. Во время обыска сотрудники обнаружили более двух с половиной тысяч небольших пакетов с наркотическими веществами, а также пистолет.

Эта операция получила большое внимание в СМИ из-за необычного способа маскировки полицейских. Использование костюмов популярных персонажей позволило им не привлечь лишнего внимания и использовать интерес подозреваемого к футбольному празднику.

Чемпионат мира по футболу 2026 года начался 11 июня и впервые проходит сразу в трех странах — Соединенных Штатах Америки, Мексике и Канаде. Среди его официальных талисманов — лось Мэйпл от Канады, ягуар Заю от Мексики и белоголовый орлан Клатч от США.

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