Boeing представил мощный беспилотный истребитель 12.06.2026, 23:41

Фото: Boeing

Он способен уничтожать российские «МиГи» и «Су».

Boeing представил модернизированную версию своего беспилотного боевого самолета MQ-28 Ghost Bat, которая получила ряд существенных технических усовершенствований. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.

В новой версии самолет может перевозить больше топлива и вооружения.

«Эта дополнительная вместимость дает операторам свободу балансировать полезную нагрузку и продолжительность полета, чтобы настраивать аппарат под конкретную миссию – будь то дополнительное топливо для операций на большей дальности, увеличение боевой нагрузки иликакое-либо сочетание обоих вариантов», – сказал Глен Фергюсон, руководитель глобальной программы MQ-28.

Среди ключевых обновлений – появление внутренних отсеков вооружения, которые позволяют размещать до двух ракет AIM-120 для поражения воздушных целей или до четырех малогабаритных высокоточных SDB (существует также опция подвески внешних узлов вооружения при необходимости).

Фото: Boeing

Это радикально усиливает MQ-28, делая его смертельно опасным для вражеских истребителей, в частности самолетов типа Су-30, Су-35С и МиГ-31БМ.

По данным компании, беспилотник получил крылья, удлиненные на 25%, а также увеличенную максимальную взлетную массу – с 4535 до 5443 кг. Это обеспечило примерно более 900 кг дополнительной грузоподъемности, благодаря чему общая полезная нагрузка теперь превышает 2 000 кг.

Носовую часть БПЛА выполнили в модульном формате, что позволяет интегрировать дополнительные системы полезной нагрузки, в том числе и производства сторонних компаний, не ограничиваясь решениями Boeing.

По мнению специалистов Defense Express, обновленный MQ-28 Ghost Bat сочетает в себе модернизированные характеристики с новыми функциональными возможностями. В частности, появление внутреннего отсека для вооружения снижает заметность платформы и повышает ее общую эффективность.

По данным портала, на сегодняшний день единственным заказчиком MQ-28 Ghost Bat остается Австралия. Она уже получила небольшое количество самолетов в версии Block 1, которые классифицируются как предсерийные образцы и использовались преимущественно для испытательных программ.

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