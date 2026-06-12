Оккупанты попали в новую ловушку на въезде в Крым
- 12.06.2026, 22:40
- 2,110
Понтонные переправы замедляют движение российских военных колонн.
После того, как ВСУ существенно повредили мосты на въезде в Крым со стороны Херсонщины, российские оккупанты навели рядом понтонные переправы. Но это решает для них проблему лишь частично, одновременно создавая дополнительную опасность. Об этом в соцсети Х пишет военный аналитик Клеман Молен.
Эксперт комментирует спутниковые снимки, опубликованные «Радио Свобода», на которых видно появление понтонов на Чонгаре и вблизи Армянска.
«Понтонный мост замедляет движение, что может позволить Украине атаковать военные конвои в момент, когда их гораздо легче уничтожить», – отмечает Молен.
Он подчеркивает, что эти два узких места между оккупированным Крымом и Херсонской областью значительно затрудняют любую логистику.
«Мы, вероятно, скоро сможем увидеть, что Украина установила огневой контроль над ключевыми дорогами, ведущими в Крым», – добавил Молен.