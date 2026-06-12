В Хотимском районе два пьяных тракториста ехали гуськом по дороге
- 12.06.2026, 21:50
Их остановили инспекторы ГАИ во время патрулирования.
Инспекторы ГАИ задержали в Хотимском районе двух водителей сельхозтехники, сообщает Telegram-канал «Милиция Могилевщины».
Как показало освидетельствование, мужчины были подшофе.
Во время патрулирования инспекторы заметили два трактора МТЗ, ехавших гуськом по дороге. Обычная проверка затянулась – водители выглядели явно нетрезвыми.
У первого водителя алкотест показал наличие в выдыхаемом воздухе 0,8 промилле этилового спирта. Его товарищ выпил больше – у него прибор зафиксировал 1,0 промилле.
Первому трактористу грозит лишение прав на три года и штраф в размере 100 базовых единиц, второму – ходить пешком пять лет и заплатить 200 базовых величин.
В Госавтоинспекции напомнили о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
Даже небольшая доза алкоголя, подчеркнули правоохранители, резко снижает координацию и замедляет реакцию, превращая любую поездку в смертельную угрозу для окружающих.