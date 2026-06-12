В Украине русский язык лишился особой защиты 2 12.06.2026, 21:20

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Зеленский подписал важный языковой закон.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (№4699-IX), которым исключил русский язык из перечня языков, к которым в Украине применяются положения Европейской хартии региональных или меньшинственных языков.

Как сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, это важное решение для защиты украинского языкового пространства и выполнения наших европейских обязательств.

«Русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии. Это справедливое и закономерное решение. Язык государства-агрессора не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных общин», – отметил он.

Стефанчук подчеркнул, что Украина защищает государственный язык, уважает языковое и культурное разнообразие и лишает российское имперское влияние привилегий, которыми оно годами злоупотребляло.

«Это решение – о достоинстве, справедливости и языковой безопасности Украины», – добавил он.

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