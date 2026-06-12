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Белорус застрял в оккупированном Крыму

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  • 12.06.2026, 16:22
  • 3,042
Белорус застрял в оккупированном Крыму

В чем причина?

Житель Житковичей не смог выехать из оккупированного Крыма к новому месту работы из-за долгов по кредитам и штрафам. Чтобы снять ограничение на выезд, его родственникам пришлось погасить задолженность более чем на 9 тысяч рублей, сообщили в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

38-летний белорус долгое время работал на территории аннексированного Крыма. При этом алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка у себя на родине он выплачивал своевременно, а вот кредиты и штрафы ГАИ систематически не оплачивал.

В отношении должника было возбуждено десять исполнительных производств, общая сумма задолженности превысила 9 тысяч рублей. Суд Житковичского района временно ограничил мужчину в праве выезда за пределы Беларуси. Сведения об этом были переданы в базу данных пограничной службы ФСБ России.

Проблемы возникли, когда белорус решил покинуть Крым и отправиться на новое место работы в Оренбургскую область РФ. На автомобильном пункте пропуска сотрудники российской пограничной службы проверили документы и обнаружили действующий запрет на выезд из-за неоплаченных долгов.

Чтобы продолжить поездку, мужчина связался с родственниками в Житковичах. Те внесли всю сумму задолженности на депозитный счет отдела принудительного исполнения.

После полного погашения долгов исполнительные производства были завершены, а ограничение на выезд снято.

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