Цены на нефть – на самом низком уровне за два месяца 2 12.06.2026, 17:06

Возможная сделка с Ираном обрушила цены на нефть.

Цены на нефть в пятницу, 12 июня, упали более чем на 4% и достигли самого низкого уровня почти за два месяца после того, как президент США Дональд Трамп отменил новые удары по Ирану. Это ослабило опасения относительно дальнейшей эскалации конфликта после взаимных атак сторон в начале недели, пишет Reuters.

Сегодня фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне 87,05 доллара за баррель, что на 3,33 доллара, или 3,7%, ниже уровня предыдущего закрытия. Американская нефть WTI стоит 84,24 доллара за баррель, потеряв 3,47 доллара, или 4%. В обоих случаях котировки остаются вблизи самых низких уровней с середины апреля.

Накануне Трамп заявил, что отказался от запланированных ударов по Ирану, поскольку переговоры между сторонами продвинулись вперед. По его словам, уже в эти выходные может быть подписано мирное соглашение, которое позволит возобновить судоходство через Ормузский пролив. В Тегеране сообщили, что окончательное решение еще не принято, однако значительная часть договоренностей уже согласована.

Иранское агентство Mehr сообщило, что завершающий этап переговоров по меморандуму о взаимопонимании между США и Ираном будет касаться ядерных и экономических вопросов. В то же время тема иранской ракетной программы в документ не войдет.

«Рынок снова реагирует прежде всего на заголовки новостей. Инвесторы все больше верят, что соглашение будет достигнуто, а Ормузский пролив откроют для судоходства», – отметил аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Впрочем, по его словам, мировые и региональные запасы нефти остаются низкими и могут сокращаться в дальнейшем даже в случае заключения соглашения, поскольку для полного восстановления бесперебойных поставок потребуется время.

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