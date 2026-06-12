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Россиянка об обстановке в Крыму: Бензина нет, поезда не ходят

  • 12.06.2026, 17:39
Россиянка об обстановке в Крыму: Бензина нет, поезда не ходят
Иллюстрационное фото

Пора возвращаться домой.

В сети появилось видеообращение гражданки РФ, которая подробно описала критическую гуманитарную и логистическую ситуацию на территории временно оккупированного Крыма.

По ее словам, из-за разрушенной логистики цены на полуострове стремительно выросли, а продолжать какую-либо коммерческую деятельность стало невозможно.

Женщина подчеркнула, что на Керченском мосту образовались огромные пробки, а железнодорожное сообщение полностью парализовано.

«Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень, - говорит она. - Становится сложнее вести оттуда какие-то дела, логистика очень страдает, все очень дорого. Бензина нет уже достаточно давно.

Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов. Мой муж находится сейчас там, он будет все это пытаться отправлять. У нас есть немного бензина, чтобы выехать оттуда с оставшимися вещами и животными».

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