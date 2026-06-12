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Экс-президенту Южной Кореи добавили 30 лет к пожизненному сроку

  • 12.06.2026, 17:44
Экс-президенту Южной Кореи добавили 30 лет к пожизненному сроку
Юн Сок Ёл
Фото: Getty Images

Его признали виновным в госизмене.

Южнокорейский суд приговорил бывшего президента Юн Сок Ёля к 30 годам тюремного заключения за запуск беспилотников в Северную Корею. Он уже отбывает наказание: его приговорили к пожизненному заключению за мятеж после неудачной попытки ввести в стране военное положение, передает ВВС.

Прокуратура утверждает, что Юн отдал приказ об операции в октябре 2024 года, чтобы спровоцировать Пхеньян и создать предлог для того, чтобы ввести военное положение.

3 декабря, когда Юн объявил военное положение при отсутствии признаков войны, он утверждал, что защищает страну от «антигосударственных» сил, симпатизирующих Северной Корее.

Неожиданная попытка ввести в стране военное положение спустя шесть часов закончилась провалом: за отмену военного положения проголосовал парламент, и президент отступил.

Парламент объявил президенту импичмент, а потом он был окончательно отстранен от должности Конституционным судом.

Позднее он был арестован и приговорен к пожизненному заключению за мятеж. Прокуратура требовала для него смертной казни. По версии обвинения, он объявил военное положение, так как стремился удержаться у власти, захватив контроль над судебной и законодательной ветвями власти.

В пятницу Сеульский окружной суд признал Юна, а также его бывшего министра обороны Ким Ён-хёна, бывшего главу Командования контрразведки Министерства обороны Ё Ин-хёна и бывшего главу Командования операций с беспилотниками Ким Ён-дэ виновными в государственной измене и злоупотреблении властью. Ким был приговорен к 30 годам тюремного заключения, Ё получил 15 лет, а Ким Ён-дэ — три года тюремного заключения с отсрочкой исполнения наказания на пять лет.

«Подсудимые использовали военную операцию как прикрытие, чтобы спровоцировать Северную Корею и создать чрезвычайную ситуацию», — говорится в решении суда.

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