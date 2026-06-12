Необычный нарушитель оставил жителей Кобрина без интернета 2 12.06.2026, 17:10

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иллюстративное фото

Подробности раскрыли электрики.

Один из районов Кобрина остался без интернета из-за необычного нарушителя, сообщает «Брестэнерго».

Сетевой провод, принадлежащий Кобринским районным электросетям, решил попробовать на зуб... бобер.

Кабель атаки не выдержал. А вот животное, как утверждают электрики, осталось живым и невредимым. После рискованной «дегустации» бобр спокойно поплыл дальше по своим делам.

Специалисты кабельной группы филиала «Энерготелеком» уже восстановили связь.

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