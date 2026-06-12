Анапа тонет в мазуте 12.06.2026, 17:27

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Туристы опровергают ложь властей

На пляжах Анапы обнаружены новые следы мазута. Туристы и местные жители публикуют фотографии и видеозаписи, на которых зафиксированы загрязнения после купания и прогулок по побережью, раскрывая тем самым ложь местных и федеральных чиновников о якобы безопасности пляжей, пишет dialog.ua.

Так, на одном из видео, снятом на пляже в селе Витязево, который входит в состав муниципального образования «город-курорт Анапа», вышедшие из моря туристы пытаются оттереть следы мазута на теле при помощи салфетки.

«Мазута нет. Мы все проверили», – гласит ироничная подпись к видеоролику.

Также в социальных сетях распространяются фотографии загрязненных участков побережья, где также обнаружены нефтепродукты. Часть материалов была снята в районе парка-отеля «Лазурный Берег», а также на пляжах возле села Супсех.

Примечательно, что на днях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в комментарии российским пропагандистам заявлял, что курортный сезон в регионе продолжается в обычном режиме, а информация о масштабном загрязнении побережья якобы не соответствует реальной ситуации. По его словам, серьезных жалоб со стороны туристов не поступает, а отдельные случаи не свидетельствуют о системной проблеме.

Похожую позицию занимают и федеральные власти. Вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что 49 пляжей Анапы уже получили разрешение на проведение курортного сезона. Еще 18 пляжных территорий продолжают проходить необходимые экспертизы. Он утверждает, что в ходе мониторинга побережья и акватории Черного моря «новых выбросов нефтепродуктов выявлено не было».

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи, получившие санитарно-эпидемиологические заключения, «соответствуют требованиям безопасности и готовы к приему туристов».

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