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SkyFall и Airbus создают альянс для защиты украинского неба

  • 12.06.2026, 17:19
SkyFall и Airbus создают альянс для защиты украинского неба
Фото: SkyFall

Украина становится европейским центром оборонных инноваций.

Украинская оборонная компания SkyFall и Airbus Defence and Space подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию стратегического партнерства, пишет «Украинская правда».

Подписание состоялось во время аэрокосмической выставки ILA Berlin Air Show в присутствии министра обороны Германии Бориса Писториуса.

«Партнерство SkyFall из Airbus направлено на усиление защиты воздушного пространства Украины от атак беспилотников и ракет, а также укрепление роли Украины как ведущего европейского центра оборонных инноваций», - сообщили в украинской компании.

Утверждается также, что инициатива будет способствовать развитию европейской оборонной экосистемы.

По словам представителя SkyFall, одним из ключевых направлений сотрудничества станет работа по интеграции перехватчиков P1-SUN с комплексом управления воздушным пространством Airbus Air C2:

«Перехватчики P1-SUN уже уничтожили около 10 000 российских беспилотников разных типов, подтвердив эффективность технологии в противодействии воздушным угрозам. Это стало основой для партнерства с Airbus, в рамках которого мы работаем над созданием многоуровневой системы воздушной обороны нового поколения, что усилит защиту в первую очередь украинского неба и воздушного пространства Европы».

В то же время, CEO of Airbus Defence and Space Михаэль Шелльгорн акцентировал, что альянс со SkyFall должен сократить разрыв между традиционными оборонными системами и инновациями с кратким циклом разработки.

«Со стороны Airbus – системная экспертиза и опыт в сфере C2, особенно в интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне (IAMD), с украинской стороны – неоценимые боевые наработки и технологии, проверенные в реальных условиях. Вместе – это станет еще одним кирпичом в создании устойчивой многослойной системы противовоздушной обороны, которая будет создана на современном этапе», – рассказал он.

В SkyFall добавили, что партнерство также поддерживает общие цели Европейской инициативы Sky Shield (ESSI), европейской системы противовоздушной обороны и подчеркивает решающее значение европейского технологического суверенитета.

Кроме того, союз компаний укрепляет коллективное сдерживание и долгосрочную промышленную солидарность, выводя передовые украинские оборонные технологии на европейский рынок.

Airbus является лидером в развитии устойчивой аэрокосмической отрасли. Компания предлагает решения в сфере авиации и космонавтики, обороны и связанных сервисов.

Украинский SkyFall производит в частности дрон-бомбер Vampire, FPV-дроны Shrike, перехватчики и P1-SUN.

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