Кардинальные перемены: дебютировал новый Hyundai i20 12.06.2026, 16:58

Новая модель преобразилась до неузнаваемости как снаружи, так и внутри.

Новый Hyundai i20 четвёртого поколения был представлен в Бразилии, а начало его продаж запланировано на начало 2027 года. Об автомобиле рассказали на сайте Motor1.

Дизайн Hyundai i20 кардинально изменился и стал более резким. Хэтчбек отличается изогнутой линией окон и обрезанной «кормой». Косоугольные фары и треугольные задние фонари соединены светодиодными полосками. В линейке появилась внедорожная версия X-Line с выраженным пластиковым обвесом. К тому же, автомобиль существенно вырос в размерах.

Габариты Hyundai i20 2027:

- длина — 4130 мм;

- ширина — 1780 мм;

- высота — 1505 мм;

- колесная база — 2580 мм;

- масса — 1205 кг.

Салон Hyundai i20 выполнен в стиле электромобилей Ioniq — с двумя экранами на приборной панели и сенсорными кнопками. Хэтчбек стал более просторным, а объем его багажника увеличился до 346 л.

Новый Hyundai i20 дебютировал с 1,0-литровыми бензиновыми двигателями — 80-сильным атмосферным и 115-сильным с турбонаддувом. В первом случае установлена 5-ступенчатая механическая коробка передач, во втором — 6-ступенчатый автомат.

Более мощная версия разгоняется до 100 км/ч за 11,7 с и развивает скорость 184 км/ч, а расход топлива составляет 7,9 л/100 км в городе и 7 л/100 км на трассе. В некоторых странах модель будет предлагаться с 1,2-литровыми двигателями.

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