На минской Комаровке появились первые грибы 12.06.2026, 16:39

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Выяснили, где их собрали.

Первые лисички появились на Комаровском рынке в Минске. В пятницу их продавали на двух «точка» сезонного рынка, но можно уже смело сказать, что сезон грибов начался. «Смартпресс» оценили первый урожаи и узнали, откуда они.

Лисички по 35 рублей за 1 кг предлагают купить на «ягодных» рядах.

– Откуда грибы? – интересуются журналисты.

– Из-под Осиповичей, там собирали, берите, – рекомендует продавец.

Проходим чуть дальше и видим похожие лисички, но там их меряют не килограммами, а литрами, по вместимости в контейнер. 1,5 литра – 25 рублей, 0,5 литра – 10 рублей.

Ждем боровиков и подберезовиков?

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