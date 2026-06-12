закрыть
12 июня 2026, пятница, 17:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путинский пропагандист назвал Крым ловушкой для россиян

4
  • 12.06.2026, 16:51
  • 2,440
Путинский пропагандист назвал Крым ловушкой для россиян

И призвал отказаться от поездок на полуостров.

Российский пропагандист и так называемый «военкор» Дмитрий Стешин открыто выступил за отмену летнего курортного сезона во временно оккупированном Крыму. Он призвал граждан РФ отказаться от поездок на отдых, прямо признав, что полуостров превращается в опасную зону боевых действий.

Обсуждая целесообразность привлечения туристов в Крым в текущих условиях, Стешин подчеркнул, что поток гражданских лиц грозит масштабной гуманитарной катастрофой, поскольку выехать с полуострова в случае обострения ситуации будет невозможно.

«Чтобы потом не бегать и хвататься за голову, не выпрашивать переговоры, не подтягивать каких-то мразей из международных гуманитарных организаций, чтобы спасти людей, которые там застряли в зоне боевых действий. Оказаться в Крыму - это оказаться в ловушке этим летом», - сказал пропагандист.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба