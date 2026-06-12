Путинский пропагандист назвал Крым ловушкой для россиян

Путинский пропагандист назвал Крым ловушкой для россиян4
- 12.06.2026, 16:51
- 2,440
И призвал отказаться от поездок на полуостров.
Российский пропагандист и так называемый «военкор» Дмитрий Стешин открыто выступил за отмену летнего курортного сезона во временно оккупированном Крыму. Он призвал граждан РФ отказаться от поездок на отдых, прямо признав, что полуостров превращается в опасную зону боевых действий.
Обсуждая целесообразность привлечения туристов в Крым в текущих условиях, Стешин подчеркнул, что поток гражданских лиц грозит масштабной гуманитарной катастрофой, поскольку выехать с полуострова в случае обострения ситуации будет невозможно.
«Чтобы потом не бегать и хвататься за голову, не выпрашивать переговоры, не подтягивать каких-то мразей из международных гуманитарных организаций, чтобы спасти людей, которые там застряли в зоне боевых действий. Оказаться в Крыму - это оказаться в ловушке этим летом», - сказал пропагандист.