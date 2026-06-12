Украинские дроны поразили два НПЗ в Татарстане и комбинат в Тольятти 3 12.06.2026, 12:24

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Генштаб ВСУ раскрыл последствия ночной атаки.

Силы обороны Украины в ночь на 12 июня поразили два НПЗ в Татарстане, комбинат в Тольятти, командные пункты и логистические объекты врага.

Об этом сообщает Telegram Генерального штаба ВСУ.

Как сообщается, подразделения Сил обороны в Республике Татарстан поразили нефтеперерабатывающие заводы «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК» в Нижнекамске.

Подтверждено поражение целей и пожар на территории обоих предприятий.

Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий российской федерации. Проектная мощность переработки составляет более 16 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит широкий спектр горюче-смазочных материалов, в частности дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты.

Предприятие «ТАИФ-НК» - это крупный нефтеперерабатывающий комплекс, который отличается чрезвычайно высокой глубиной переработки нефти (после запуска

Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков - этот показатель декларируется на уровне более 95%). Предприятие перерабатывает тяжелую высокосернистую нефть и газовый конденсат.

Продукция завода распределяется на несколько ключевых сегментов - от массового топлива до специфического сырья для нефтехимии и военных нужд.

Также поражен комбинат «Тольяттикаучук» в Самарской области, который специализируется на производстве синтетических каучуков (которые, в частности, используются в дальнейшем производстве твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет), мономеров, фракций и высокооктановых добавок к бензину.

Подтверждено поражение цели и пожар на территории комбината.

Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты оккупантов в районах Обесты и Искры Курской области РФ и в районе Маринского Херсонской области.

Также нанесено поражение по пунктам управления противника в районах Воскресенки и Покровска и узла связи врага в районе Веселого Донецкой области.

Среди прочего украинские воины нанесли поражение по району сосредоточения личного состава противника на полигоне «Восточный» в районе Новопетровки Запорожской области.

Также нанесено поражение полевому артиллерийскому складу в районе Рыбьянцево Луганской области и логистическому складу противника в Мариуполе Донецкой области.

Кроме того, по результатам уточнения данных по пораженному 10 июня 2026 года Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ подтверждено попадание в установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5 и резервуар РВС-2000. Завод остановил работу.

Напомним, сегодня в сети сообщали, что в российском городе Тольятти после атаки дронов вспыхнул химический завод «Тольяттикаучук». В Самарской области был объявлен режим беспилотной опасности и закрыто воздушное пространство.

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