Украинские дроны поразили два НПЗ в Татарстане и комбинат в Тольятти

Украинские дроны поразили два НПЗ в Татарстане и комбинат в Тольятти3
- 12.06.2026, 12:24
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Генштаб ВСУ раскрыл последствия ночной атаки.
Силы обороны Украины в ночь на 12 июня поразили два НПЗ в Татарстане, комбинат в Тольятти, командные пункты и логистические объекты врага.
Об этом сообщает Telegram Генерального штаба ВСУ.
Как сообщается, подразделения Сил обороны в Республике Татарстан поразили нефтеперерабатывающие заводы «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК» в Нижнекамске.
Подтверждено поражение целей и пожар на территории обоих предприятий.
Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий российской федерации. Проектная мощность переработки составляет более 16 млн тонн нефти в год.
Предприятие производит широкий спектр горюче-смазочных материалов, в частности дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты.
Предприятие «ТАИФ-НК» - это крупный нефтеперерабатывающий комплекс, который отличается чрезвычайно высокой глубиной переработки нефти (после запуска
Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков - этот показатель декларируется на уровне более 95%). Предприятие перерабатывает тяжелую высокосернистую нефть и газовый конденсат.
Продукция завода распределяется на несколько ключевых сегментов - от массового топлива до специфического сырья для нефтехимии и военных нужд.
Также поражен комбинат «Тольяттикаучук» в Самарской области, который специализируется на производстве синтетических каучуков (которые, в частности, используются в дальнейшем производстве твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет), мономеров, фракций и высокооктановых добавок к бензину.
Подтверждено поражение цели и пожар на территории комбината.
Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты оккупантов в районах Обесты и Искры Курской области РФ и в районе Маринского Херсонской области.
Также нанесено поражение по пунктам управления противника в районах Воскресенки и Покровска и узла связи врага в районе Веселого Донецкой области.
Среди прочего украинские воины нанесли поражение по району сосредоточения личного состава противника на полигоне «Восточный» в районе Новопетровки Запорожской области.
Также нанесено поражение полевому артиллерийскому складу в районе Рыбьянцево Луганской области и логистическому складу противника в Мариуполе Донецкой области.
Кроме того, по результатам уточнения данных по пораженному 10 июня 2026 года Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ подтверждено попадание в установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5 и резервуар РВС-2000. Завод остановил работу.
Напомним, сегодня в сети сообщали, что в российском городе Тольятти после атаки дронов вспыхнул химический завод «Тольяттикаучук». В Самарской области был объявлен режим беспилотной опасности и закрыто воздушное пространство.