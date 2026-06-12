Необычный 60-летний универсал Aston Martin оценили в $1,3 миллиона долларов 12.06.2026, 13:29

Фото: RM Sotheby's

Их всего 12.

В Великобритании на аукционе будет выставлен необычный Aston Martin DB5 1966 года выпуска. Культовый автомобиль Джеймса Бонда преобразили в практичный универсал Shooting Brake.

Ориентировочная цена Aston Martin DB5 Shooting Brake — 1,1–1,35 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте.

Фото: RM Sotheby's

Универсал Aston Martin DB5 — раритет, выпущенный ограниченной серией. Первый экземпляр модели был создан специально для руководителя Aston Martin Дэвида Брауна, которому требовался автомобиль для перевозки своих охотничьих собак и ружей. Позже в ателье Ratford по заказу Aston Martin изготовили еще 12 Shooting Brake.

Фото: RM Sotheby's

Крышу Aston Martin DB5 удлинили и установили задние двери. В салоне оборудовали багажник со складной полкой: при сложенных задних сиденьях его объём составляет 1132 л.

Место водителя осталось без изменений, как и силовой агрегат. Aston Martin DB5 Shooting Brake оснащен 4,0-литровым 282-сильным шестицилиндровым двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 240 км/ч.

Фото: RM Sotheby's

Именно этот универсал Aston Martin DB5 на протяжении последних 20 лет находится в одних руках. Автомобиль прекрасно сохранился, ведь на его обслуживание нынешние владельцы потратили 105 000 фунтов стерлингов ($140 000).

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