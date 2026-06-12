«Мы молодая пара из Минска, и не представляем, как купить жилье» 2 12.06.2026, 12:34

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Фото: Onliner

Крик души.

Общая атмосфера вокруг сферы недвижимости в Минске довольно тревожная. Стоимость метра перешагнула психологически допустимую для многих отметку, пишет «Онлайнер».

Да, застройщики объявляют акции, банки снижают ставки, но рассрочки и кредиты на жилье все равно не кажутся спасением — ежемесячные выплаты огромные. И ситуация не улучшается. У тех, кто пока не обзавелся метрами, может начаться паника: а что, если цены так и не упадут и придется всю жизнь снимать квартиру? Криком души в соцсети Tiktok поделилась молодая пара минчан. Они не представляют, как сегодня построиться. Более 4 тысяч комментариев под этим видео — не шутки. Значит, тема наболевшая. Что пишут?

— Мы молодая пара из Минска, и мы не представляем, как нам купить жилье, — говорят авторы видео. — Я думаю, это проблема не только наша, но и всех молодых пар. Потому что жить где-то нужно, жить с родителями сложно, но иногда приходится. А жить на съеме еще хуже. Деньги в никуда. Каждый год отдаешь минимум 6000 другому человеку.

Под незамысловатым роликом уже набежало более 4 тысяч комментариев. Люди либо осуждают молодую пару, либо присоединяются к их печали, либо высмеивают. Но равнодушных точно нет. Все-таки квартирный вопрос во все времена являлся одной из самых насущных проблем.

Нутрициолог Алиса поделилась историей, которая многим может откликнуться:

— Я с 20 лет откладывала бабки и вот в 31 решила купить квартиру. Она стоила $45 тысяч, не хватало $7 тысяч. Решила два года дособирать. Когда собрала, квартира стала стоить $55 тысяч. Думаю, ну ок. Мне сейчас 35, а такая квартира стоит уже $95 тысяч. Буду покупать машину, это более реально.

Свой вариант решения проблемы предложила Ольга:

— Копим на первоначальный взнос $10 000. Это не так уж и много. Я думаю, и родители тут помогут. Кредитуем оставшуюся сумму и не платим за съем, а платим по кредиту. Во избежание ненужных комментариев сразу обозначу. Пока копим, живем с родителями. Для начала строим однушку. Если поискать вторичку, то можно и ремонт делать постепенно. Так делает 90% населения земного шара.

И тут возникает резонный вопрос: а как платить по кредиту, если зарплаты невысокие? Свой пример выплат привела Владислава:

— У нас по ипотеке платеж 3000 белорусских рублей. Если квартира покупается в паре и зарплата на двоих 5000 рублей, то можно осилить. Причем кредит на 20 лет с понижением платежа закрывается за 10 лет, если платить исправно по 3000. А если через пару лет зарплата подрастет, то и за 6—7 лет можно закрыть. Мы посчитали, что переплата по кредиту за 7 лет равноценна съему жилья за это же время. Но и стоимость квартиры, если бы мы просто копили это время, увеличилась бы.

Кстати, говорят, что раньше с приобретением жилья было полегче. Но вот что рассказывает старшее поколение:

— Мне 55. Когда я в 1989 году выходила замуж, у нас также ничего не было, мы начинали с нуля. И я не единственная такая. А сейчас все хотят все и сразу. Работайте, становитесь на очередь. Стремитесь к благосостоянию, и все у вас будет.

Были и другие советы: купить жилье под Минском, в регионах, присмотреться к домам за базовую, стать на очередь в качестве молодой семьи, больше работать, меньше покупать айфонов, снизить затраты и так далее.

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