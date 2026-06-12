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Минск и окрестности накроют ливни

  • 12.06.2026, 12:50
Минск и окрестности накроют ливни
Фото: charter97.org

Дожди и похолодание пока не уходят из Беларуси.

Оранжевый уровень опасности объявлен на 13 июня из-за прогнозируемых ливней, сообщил Белгидромет.

«Ночью 13 июня (суббота) во многих районах Минской и Витебской областей, а также в Минске ожидаются сильные дожди», — говорится в пояснении Белгидромета об объявлении оранжевого уровня опасности.

Кроме сильных дождей, в субботу в отдельных районах прогремят грозы. Ночью +8…14°С, по западу +5…7°С, дневной максимум от +14°С по северу до +23°С по югу.

В воскресенье, 14 июня, на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами. Ночью +7…13°С, максимальная днем +14…21°С.

Дождливая погода ожидается и в понедельник, тоже возможны грозы. Ночью +6…11°С, максимальная температура днем +13…20°С.

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