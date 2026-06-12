В Беларуси продают дом у легендарного замка Сапег и монастыря с привидениями 12.06.2026, 13:49

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Цену снизили.

Атмосферный комплекс в «мистической столице Беларуси» снова выставили на торги — место, где история и легенды буквально живут по соседству.

В Гольшанах, которые давно называют одной из самых мистических точек Беларуси, вновь выставлен на продажу атмосферный комплекс зданий. На этот раз — с существенной скидкой: цена снижена сразу на 50%, пише Realt.

Речь идёт о постройках 1937 года, расположенных в самом центре старинного местечка Ошмянского района Гродненской области, всего в 120 километрах от Минска. Торги пройдут на площадке «БУТБ-Имущество».

Локация у объекта почти символическая для Гольшан: рядом францисканский монастырь, о котором ходят легенды о привидениях, костёл Святого Яна Крестителя и всего в километре — знаменитые руины Гольшанского замка Сапег, одного из самых загадочных архитектурных памятников страны.

Сами здания ранее использовались под амбулаторию и сегодня продаются единым лотом. Всего в комплекс входит шесть построек общей площадью 657 квадратных метров. Среди них — основной дом с мансардой, кухня-лаборатория, детская консультация, гараж, прачечная, котельная и дезкамера.

Вместе с объектом будущему владельцу передаются два земельных участка общей площадью около 18 соток. Земля находится в аренде до 2069 года.

Потенциал у места широкий: здания можно адаптировать под кафе, музей, туристический объект, медцентр или даже жилой дом — всё зависит от замысла нового хозяина. Но есть и условие: начать использование необходимо не позднее чем через пять лет после покупки.

Начальная стоимость комплекса составляет 26,9 тысячи рублей (около 9 тысяч долларов). Заявки на участие в торгах принимаются до 10 июля, сами торги назначены на 15 июля в 11:00.

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