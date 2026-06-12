Видеофакт: Путин монотонно комментирует массовую ликвидацию солдат РФ в Украине 12.06.2026, 14:37

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ВСУ показали видео, снятое на «дороге смерти».

Двухкилометровый участок автомобильной трассы Т0508 между Покровском и Гришино в Донецкой области стал настоящей «дорогой смерти» для российских оккупантов. Об этом в своем аккаунте в Facebook рассказал 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

По данным 7-го корпуса, трасса Т0508 является самым коротким путем от Покровска до Гришино, но там нет никаких укрытий, а лесополосы существенно прорежены в результате обстрелов. Несмотря на это, враг по-прежнему использует эту дорогу для постоянных «мясных» пехотных штурмов. Оккупанты здесь даже не пытаются применять технику.

За минувшие 50 дней бойцы Сил беспилотных систем из 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ на этом двухкилометровом участке трассы нанесли врагу существенные потери, в частности, пилоты БпЛА ликвидировали там около 100 российских оккупантов.

Согласно информации Генштаба ВСУ, вчера, 11 июня, на Покровском направлении фронта (к нему относятся Покровск и Гришино) российские оккупанты 47 раз атаковали позиции ВСУ. Украинские бойцы все атаки отбили.

Бои шли в районах населенных пунктов Новоалександровка, Муравка, Гришино, Котлино, Удачное, а также в сторону Нового Донбасса, Белицкого, Шевченко, Новопавловки и др.

Силы обороны Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток» (она контролирует Покровское направление) противодействуют попыткам врага просачиваться и накапливаться в пространстве между позициями. Украинские бойцы удерживают свои позиции.

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