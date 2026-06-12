Гомельский мясокомбинат уходит в санацию 12.06.2026, 14:40

Фото: «Радыё Свабода»

В чем дело?

Процесс санации запустили на Гомельском мясокомбинате. Об этом пишет БелТА со ссылкой на Экономический суд Гомельской области.

О том, что Гомельский мясокомбинат может уйти в санацию, Office Life рассказывал в феврале. На тот момент предприятие подало в суд заявление о своей несостоятельности. В отношении него было возбуждено 109 исполнительных производств, а расчетные счета арестованы. На конец 2025 года задолженность мясокомбината перед кредиторами составляла более 122,7 млн рублей.

Сейчас же в суде подчеркнули, что для восстановления платежеспособности значимого для экономики региона предприятия введена санация. Решение приняли на судебном заседании, на котором рассмотрели итоги конкурсного производства по делу о несостоятельности этого открытого акционерного общества.

С конца января в отношении ОАО было открыто конкурсное производство, управляющим назначено ООО «Станибор» во главе с директором Владимиром Насоновым. У комбината нет задолженности по зарплате. По мнению управляющего, предприятие обладает достаточным потенциалом для проведения антикризисных мероприятий.

Санация введена сроком на три года, то есть до 8 июня 2029 года.

ОАО «Гомельский мясокомбинат» было зарегистрировано в декабре 1994 года. На предприятии работает около 800 человек. Его основным акционером (99,95% акций) является Гомельский облисполком.

В истории Гомельского мясокомбината уже был как минимум один критический период — после 2015 года, когда предприятие оказалось в эпицентре скандала о 180 тоннах испорченного мяса. Тогда фигурантами уголовного дела стали несколько человек, включая директора предприятия. Потом, в 2017-м, на комбинате говорили, что за год выручка упала вдвое и пришлось вновь завоевывать доверие потребителей и торговли. В придачу за последние годы предприятие несколько раз теряло право поставлять продукцию в Россию из-за претензий к качеству со стороны Россельхознадзора.

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