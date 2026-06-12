закрыть
12 июня 2026, пятница, 14:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гомельский мясокомбинат уходит в санацию

  • 12.06.2026, 14:40
Гомельский мясокомбинат уходит в санацию
Фото: «Радыё Свабода»

В чем дело?

Процесс санации запустили на Гомельском мясокомбинате. Об этом пишет БелТА со ссылкой на Экономический суд Гомельской области.

О том, что Гомельский мясокомбинат может уйти в санацию, Office Life рассказывал в феврале. На тот момент предприятие подало в суд заявление о своей несостоятельности. В отношении него было возбуждено 109 исполнительных производств, а расчетные счета арестованы. На конец 2025 года задолженность мясокомбината перед кредиторами составляла более 122,7 млн рублей.

Сейчас же в суде подчеркнули, что для восстановления платежеспособности значимого для экономики региона предприятия введена санация. Решение приняли на судебном заседании, на котором рассмотрели итоги конкурсного производства по делу о несостоятельности этого открытого акционерного общества.

С конца января в отношении ОАО было открыто конкурсное производство, управляющим назначено ООО «Станибор» во главе с директором Владимиром Насоновым. У комбината нет задолженности по зарплате. По мнению управляющего, предприятие обладает достаточным потенциалом для проведения антикризисных мероприятий.

Санация введена сроком на три года, то есть до 8 июня 2029 года.

ОАО «Гомельский мясокомбинат» было зарегистрировано в декабре 1994 года. На предприятии работает около 800 человек. Его основным акционером (99,95% акций) является Гомельский облисполком.

В истории Гомельского мясокомбината уже был как минимум один критический период — после 2015 года, когда предприятие оказалось в эпицентре скандала о 180 тоннах испорченного мяса. Тогда фигурантами уголовного дела стали несколько человек, включая директора предприятия. Потом, в 2017-м, на комбинате говорили, что за год выручка упала вдвое и пришлось вновь завоевывать доверие потребителей и торговли. В придачу за последние годы предприятие несколько раз теряло право поставлять продукцию в Россию из-за претензий к качеству со стороны Россельхознадзора.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба