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В Венгрии попросили добровольцев помочь с подсчетом сусликов в стране

  • 12.06.2026, 14:58
В Венгрии попросили добровольцев помочь с подсчетом сусликов в стране

Это можно сделать на прогулке.

Специалисты в Венгрии уже много лет проводят общенациональный учет сусликов, но только в этом году участие в работе примут и обычные жители страны. Каждый доброволец, установивший приложение на мобильный телефон, сможет прямо во время прогулки внести свой вклад в общее дело, пишет «Европульс».

Зачем нужна перепись? Дело в том, что европейский суслик находится под угрозой исчезновения. Еще несколько десятилетий назад эти грызуны были в Европе распространенным видом, но из-за изменений в методах ведения сельского хозяйства и исчезновения пастбищ их численность заметно сократилась. В Венгрии суслик имеет статус строго охраняемого вида, а его природоохранная ценность оценена в 700 евро за каждое животное.

Перепись в этом случае имеет ключевое значение — благодаря данным появится точная картина состояния популяций сусликов, а значит, специалисты смогут понять, где и какое вмешательство необходимо для спасения зверьков. Без добровольцев такой массив знаний получить не удалось бы.

Участвовать в переписи просто — с помощью приложения для мобильного телефона учет можно вести даже во время короткой прогулки. Необходимо только заранее подать заявку и выбрать участок территории, на котором расположена колония сусликов.

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