Необучаемые1
- 12.06.2026, 15:31
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Семья из России ездит в Беларусь каждый год, но название страны так и не выучила.
Очередной пример невежества граждан соседнего государства встретился в Threads.
«Есть у нас традиция - в начале июля посещать Белоруссию. В этот раз наш путь лежит в Брест и Пущу», - написал пользователь соцсети из России под ником borisbkim.
За сутки пост собрал почти 800 комментариев. Белорусы указали его автору на ошибку в написании и дали несколько советов. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Выучите вы уже название страны, папуасы.
— А сколько лет этой традиции? Просто интересно, как долго вы не можете выучить название страны в которой бываете ежегодно.
— Есть у нас традиция: в начале июне посылать непрошенных гостей.
— Брест не находиться в Белоруссии. Так что оставайтесь, там где ваше место.
— Необучаемые.
— Заведите традицию учить название стран, которые посещаете.
— Как они все доезжают в несуществующую страну, мне интересно.
— Москва очень красивая. Сидите дома.
— Открой карту в навигаторе и посмотри как называется наша страна.
— А где находится эта страна Белоруссия? Может, я тоже хочу её уже посетить наконец-то. А то уже половина вас побывала там.
— Вам бесполезно посещать нашу страну: вы ничего не поняли и уже не поймете.