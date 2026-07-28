«Ситуация станет патовой»: россияне предупредили Кремль 28.07.2026, 15:17

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Песков невнятно ответил.

Российским властям необходимо поддержать представителей малого и среднего бизнеса, который пострадал в результате украинских ударов по складам Wildberries, чтобы они продолжили платить налоги в бюджет. Об этом в обращении к руководству страны заявила основательница бренда косметики Марина Горшкова. В видео, которое она опубликовала в своем Instagram с 1,3 млн подписчиков, предпринимательница заявила, что только ее компания за последние полтора года заплатила 45 млн руб. налогов. «Если завтра мы закроемся, эти деньги перестанут поступать в казну. То же самое произойдет и с другими селлерами, которые сейчас находятся в аналогичной ситуации. При этом новые предприниматели как грибы не вырастут», — отметила Горшкова.

Она предложила вместо выплат компенсаций освободить продавцов на Wildberries от уплаты налогов «хотя бы на год» и попросить банки предоставить им кредитные каникулы, «чтобы можно было спокойно восстановиться и нормально выплачивать свои кредиты». Кроме того, предпринимательница попросила обратить внимание на то, как Wildberries выполняет свои обязательства перед продавцами, отметив, что она не может вывезти свой товар, а «компания не выполняет условия собственных договоров». «Если вы сейчас не вмешаетесь, то эта ситуация станет просто патовой. В казну перестанут поступать налоги, большое количество людей останутся без домов или еще без чего-то. Здесь очень тяжелая ситуация, в которую нужно вмешаться», — подчеркнула Горшкова. Пост предпринимательницы за сутки набрал 10 тыс. лайков.

В Кремле на этом фоне заявили, что пока решений по поводу поддержки Wildberries и пострадавших продавцов нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что маркетплейс «беспрецедентно» решил оказывать помощь предпринимателям, «хотя де-юре такого обязательства у компании не было». «В целом эта ситуация, конечно же, на контроле у правительства», — сказал Песков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 18 июля начали наносить удары по логистическим центрам Wildberries. Под атаки дронов уже попали склады в Подмосковье, Тамбовской области, Краснодаре, Ставропольском крае, Ленинградской области и Петербурге, Воронеже, а также в аннексированном Крыму.

Ведущий аналитик агентства Data Insight Сергей Семко оценивал стоимость сгоревших товаров только на складах в Подмосковье и Тамбовской области в 170–230 млрд руб. При этом продавцы жаловались, что первые компенсации от маркетплейса не покрыли даже половины убытков: большинство получили 10–40% стоимости утраченных товаров, а некоторые — 3–5%.

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