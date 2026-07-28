Атака на Wildberries в Коледино: ПВО Подмосковья подожгла склад по соседству 5 28.07.2026, 9:58

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Появились новые подробности массированной атаки на Москву и область.

РосСМИ заявили, что в сторону Москвы летели более 390 беспилотников, 81 из которых якобы был перехвачен силами ПВО на подлете. Предположительно, целью был логистический центр Wildberries в Коледино, но в итоге загорелся склад по соседству.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что атака продолжалась десять часов — с 20:30 накануне до 6:30. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Собянин, не уточнив информацию о последствиях атаки, но «Фокус» собрал все, что известно.

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Фото: focus.ua

Фото: supernova_plus

OSINT-канал Airborne Division сообщает, что в подмосковном Коледино горит складская территория логистического оператора «3PL» общей площадью 18 300 кв. м. В результате попадания на объекте возник масштабный пожар, причем утверждается, что пожар спровоцировала российская ПВО.

Логистический центр Wildberries пока не пострадал. Стоит отметить, что Коледино — не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в России.

Там расположены огромные центры Wildberries, склады других крупных компаний, логистические комплексы класса А и терминалы, через которые ежедневно проходят сотни тысяч, а иногда и миллионы товаров.

Фото: Соцсети

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался, что один из дронов попал в многоэтажный дом на улице Земской в подмосковном Чехове. Также произошло «возгорание шин на открытой площадке». Согласно анализу кадров очевидцев, который провела Astra, пожар вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода, который специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. По данным самого предприятия, оно является одним из крупнейших российских производителей в этой сфере.

Воробьев также заявил, что «несколько десятков беспилотников» были сбиты над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной.

Примечательно, что о пожаре на территории завода и на складе Воробьев не сообщал.

На фоне массированной атаки дронов в Московской области действовал режим беспилотной опасности. Три аэропорта — Внуково, Жуковский и Домодедово — вводили ограничения на полеты.

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