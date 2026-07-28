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В Японии представлен самый маленький электрокар BYD

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  • 28.07.2026, 10:15
  • 1,584
В Японии представлен самый маленький электрокар BYD

Миниатюрный городской электровэн неплохо оснащен и стоит дешево.

В Японии представили новый BYD Racco. Миниатюрный городской электровэн неплохо оснащен и имеет запас хода до 320 км.

Электромобиль BYD Racco поступает в продажу в Японии по цене от 2,145 до 2,497 миллиона иен ($13 000 — 15 250). Об этом сообщает сайт Autohome.

Именно для японского рынка, в первую очередь, был создан минивэн BYD Racco. Дело в том, что это так называемый кей-кар — субкомпактный автомобиль для города. В стране восходящего солнца подобные модели чрезвычайно популярны. Это самый маленький электромобиль BYD.

Размеры BYD Racco 2026:

длина — 3395 мм;

ширина – 1475 мм;

высота – 1800 мм;

колесная база — 2520 мм.

BYD Racco отличается характерным для кей-каров двухобъемным дизайном с коротким высоким капотом, небольшим углом наклона лобового стекла и вертикальными задними стойками. Сдвижные задние двери оснащены электроприводом.

В четырехместном салоне установлена узкая цифровая приборная панель и 10,1-дюймовый сенсорный экран. Для своих размеров электромобиль BYD Racco довольно просторный, а объем его багажника составляет 280–1372 л.

Базовая комплектация BYD Racco включает кондиционер, камеру заднего вида и 6 подушек безопасности. В самой дорогой версии добавляется отделка экокожей, бесключевой доступ через смартфон, камеры кругового обзора, электропривод водительского сиденья, подогрев кресел и рулевого колеса.

Новый BYD Racco оснащен электромотором на 64 к. с. и 160 Н·м. На выбор предлагаются батареи емкостью 22,4 и 35,8 кВт·ч: запас хода составляет, соответственно, 210 км и 320 км. Электрокар неплохо маневрирует: диаметр разворота составляет 9,6 м.

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