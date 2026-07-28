Россию посетило минимальное за пять лет число иностранных туристов 2 28.07.2026, 10:40

Из-за атак дронов и топливного кризиса.

Поток иностранных туристов в Россию резко сократился из-за регулярных атак украинских беспилотников, закрытия аэропортов и топливного кризиса. В январе—июне иностранцы совершили 2,99 млн туристических поездок в страну, что почти на 20% меньше год к году. В результате показатель оказался худшим за последние пять лет. Это следует из данных Росстата, которые изучил «Коммерсант». Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин оценил снижение въездного потока на 15% год к году, однако добавил, что летом спад усилился.

Высокий туристический сезон в России длится с мая по сентябрь, а основной поток иностранных туристов формирует Китай. В прошлом году, согласно данным Погранслужбы ФСБ, на него пришлось 50,8% от общего числа туристов. На втором месте Саудовская Аравия с долей 4,6%. Следом идут Туркменистан, Турция, Германия и ОАЭ. Спад на рынке въездного туризма наблюдается несмотря на усилия властей по увеличению потока. Так, с 2023 года интуристы для посещения России могут оформить электронные визы. На данный момент они доступны для выходцев из 64 стран. При этом для Китая с сентября 2025 года действует безвизовый режим.

По словам Ромашкина, турпоток сейчас падает из всех стран, в том числе из Китая. Летний сезон в этом году оказался заметно хуже ожиданий, отметила гендиректор «Тари Тура» Марина Левченко. Она напомнила, что из-за начавшейся в феврале войны США и Израиля против Ирана было прервано авиасообщение со странами Ближнего Востока. Это отрезало от России не только туристов из этого региона, но также из Юго-Восточной Азии. При этом в мае—июне из-за налета украинских дронов часто возникали перебои в работе российских аэропортов. Кроме того, возник топливный кризис, которого туристы опасаются, отметила Левченко.

На данный момент у туроператоров много заявок на осенние поездки в Россию, однако их конвертация в реальные прибытия полностью зависит от того, что будет происходить в стране и на международном уровне, заключила эксперт. В Azimut Hotels отметили, что восстановить допандемийный поток туристов не удастся без стабилизации авиасообщения.

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