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В Беларуси готовят очередные налоговые «сюрпризы»

  • 28.07.2026, 10:45
В Беларуси готовят очередные налоговые «сюрпризы»

Продолжат урезать льготы и преференции.

В Беларуси в 2027 году намерены ввести налоговые изменения, они касаются в том числе бизнеса. Чиновники и Совет по развитию предпринимательства обсудили планируемые новшества и «проблемы применения налогового законодательства», пишет «Зеркало».

«Основным посылом при подготовке проекта изменений в Налоговый кодекс на 2027 год стало обеспечение максимальной стабильности налоговой системы, сокращение числа льгот и преференций с целью обеспечения транспарентных и равных условий экономической деятельности», — сообщает Совет по развитию предпринимательства со ссылкой на пояснения министра финансов Владислава Татариновича. Также на этой встрече присутствовал глава Министерства по налогам и сборам (МНС) Дмитрий Кийко.

Напомним, в 2026 году для населения и бизнеса уже отменили некоторые налоговые льготы.

Совет по развитию предпринимательства озвучил чиновникам несколько предложений по налоговой политике и администрированию.

«Предметом дискуссии участников встречи стали нормы действующего налогового законодательства, касающиеся применения повышенной ставки налога на прибыль; порядка уплаты сбора за размещение рекламы; расширения сферы применения инвестиционного вычета и увеличения его ставки для машин и оборудования; уточнения состава внереализационных расходов; применения повышающих коэффициентов к ставке земельного налога», — уточнили в союзе.

На этой встрече также обсудили проблемы налогового администрирования. «Условия и порядок проведения контроля на соответствие рыночным ценам внешнеторговых сделок со взаимозависимым лицом; индексация пороговых значений сумм контролируемых сделок на фактический уровень инфляции за 2019−2025 годы; сроки и порядок уплаты ввозного НДС; уменьшение налоговой базы по налогу на недвижимость при частичном демонтаже или ликвидации основных средств», — добавили в союзе.

По некоторым вопросам чиновники и бизнес не смогли «достигнуть консенсуса». Их намерены рассмотреть на консультативных советах при Минфине или МНС.

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