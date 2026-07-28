Черногория ввела визы для белорусов 1 28.07.2026, 10:34

С 1 ноября.

Правительство Черногории приняло указ об изменениях в визовый режим — теперь штамп в паспорте потребуется гражданам России и Беларуси.

Безвизовый режим между Беларусью и Черногорией (тогда ещё входившей в состав Югославии) действовал 26 лет — с 10 февраля 2000 года. Но балканская страна вышла на финишную прямую по вступлению в Евросоюз: получив статус кандидата ещё в 2010 году, она продолжает адаптировать внутренние правила под европейские требования, а значит вынуждена унифицировать визовую политику с нормами ЕС.

При этом власти обещают не создавать лишних бюрократических барьеров: в МИД Черногории заявили, что работают над упрощением процедуры получения виз, а визовый центр уже открыт в России, в Беларуси его планируют запустить в ближайшее время. Кроме того, страна создаёт новую визовую информационную систему, совместимую с системами ЕС и стандартами безопасности Шенгенской зоны, и в перспективе планирует ввести электронные визы для подачи заявлений онлайн.

Список стран, для которых потребуется виза, на этом не заканчивается: в дальнейшем сеть приёма документов расширят также на Казахстан, Пакистан, Армению, Узбекистан, Непал и Филиппины.

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