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Киркоров неожиданно заговорил о своей смерти

  • 28.07.2026, 10:59
Киркоров неожиданно заговорил о своей смерти
Филипп Киркоров
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Артист сделал публичное признание.

Российский певец Филипп Киркоров, который активно поддерживал вторжение РФ в Украину, неожиданно заговорил о смерти и своей худобе, пишет «Главред».

Певец-путинист появился на музыкальном фестивале, где его спросили о том, как он поддерживает свою тощую форму после пластических операций.

«А с чего мне полнеть? Плюшки я давно не ем. Редко себе позволяю так называемые «пищевые зигзаги». Плюс важны любовь и желание поддерживать себя в хорошей форме», - заявил путинист.

Кроме того, Киркоров внезапно заговорил о своей смерти, но в контексте новой роли, которую ему предстоит сыграть. Речь шла о Кощее Бессмертном.

«Это трагическая фигура нашего эпоса. Не чудовище и не злодей! Я хочу показать его истинную сущность. Я ведь сам и есть тот самый Кощей, только не бессмертный. Я смертен, к сожалению, но чувствую кармическую связь с этим героем. Он даже такой худой, как и я - я тоже практически скелет», - отметил артист.

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