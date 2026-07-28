Киркоров неожиданно заговорил о своей смерти
- 28.07.2026, 10:59
Артист сделал публичное признание.
Российский певец Филипп Киркоров, который активно поддерживал вторжение РФ в Украину, неожиданно заговорил о смерти и своей худобе, пишет «Главред».
Певец-путинист появился на музыкальном фестивале, где его спросили о том, как он поддерживает свою тощую форму после пластических операций.
«А с чего мне полнеть? Плюшки я давно не ем. Редко себе позволяю так называемые «пищевые зигзаги». Плюс важны любовь и желание поддерживать себя в хорошей форме», - заявил путинист.
Кроме того, Киркоров внезапно заговорил о своей смерти, но в контексте новой роли, которую ему предстоит сыграть. Речь шла о Кощее Бессмертном.
«Это трагическая фигура нашего эпоса. Не чудовище и не злодей! Я хочу показать его истинную сущность. Я ведь сам и есть тот самый Кощей, только не бессмертный. Я смертен, к сожалению, но чувствую кармическую связь с этим героем. Он даже такой худой, как и я - я тоже практически скелет», - отметил артист.