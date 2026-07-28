Российские пропагандисты попали в черный список YouTube 2 28.07.2026, 10:30

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Мураев, Монтян и другие.

YouTube заблокировал в Украине или полностью удалил с платформы еще 25 каналов, связанных с подсанкционными лицами и организациями, участвовавшими в информационной войне против Украины.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) в Facebook.

По данным ЦПИ, под блокировку попали ресурсы российских пропагандистских медиа «Украина.ру» и «РИА Новости», а также каналы пророссийских пропагандистов Татьяны Монтян и Александра Сладкова. Кроме того, был заблокирован еще один канал подсанкционного бывшего народного депутата Евгения Мураева.

Также для пользователей стали недоступны ресурсы Всеволода Филимоненко, Юрия Кота, российских пропагандистов Антона Холодова и Дмитрия Гулиева, страницы ZvezdaNEWS, организаций «Всероссийское казацкое общество» и «Союз журналистов России», а также ряда псевдоволонтерских структур и других информационных площадок.

В Центре подчеркнули, что данные каналы распространяли дезинформацию, оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и использовались для поддержки оккупационных войск и продвижения кремлевской пропаганды.

Ранее YouTube также ограничил доступ в Украине к каналам ряда находящихся под санкциями российских артистов, публично поддерживающих войну РФ против Украины.

К примеру, YouTube заблокировал в Украине пропутинские каналы Николая Баскова и Ани Лорак, о чем стало известно несколько дней назад.

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