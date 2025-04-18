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«Шаман», Джигурда, Куклачов и другие: известные россияне попали под санкции

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  • 18.04.2025, 16:00
  • 1,516
«Шаман», Джигурда, Куклачов и другие: известные россияне попали под санкции

За поддержку военной агрессии РФ против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО. Их ввели против 20 российских певцов, спортсменов и актеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №246, опубликованный на сайте Офиса президента.

Под новые санкции СНБО попали 20 россиян, а именно:

Апексимова Ирина - актриса и режиссер;

Великая Софья - фехтовальщица;

Вяльбе Елена - лыжница, олимпийская чемпионка;

Гогунский Виталий - актер (известный ролью Кузи в сериале «Универ»);

Джигурда Никита - актер;

Дронов Ярослав - певец (известный под псевдонимом SHAMAN);

Кончаловский Егор - кинорежиссер и сценарист;

Куклачев Юрий - актер;

Кучера Оскар - актер;

Лебедев Денис - боксер;

Миронов Евгений - актер театра;

Нагорный Никита - гимнаст;

Панкратов-Черный Александр - актер и кинорежиссер;

Полунин Сергей - артист балета;

Проводников Руслан - боксер;

Расторгуев Николай - певец и бывший депутат Госдумы РФ;

Розенбаум Александр - певец;

Сукачев Игорь - рок-музыкант, актер, режиссер;

Цискаридзе Николай - артист балета;

Чумаков Роман - рэпер (известный как Жиган).

В рамках санкций указанным лицам заблокируют активы, ограничат возможность вести торговые и другие операции, вести бизнес, покупать имущество и земельные участки и т.д. Кроме того, их лишат государственных наград.

Санкции против России и предателей

Напомним, что в ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против предателей. В списке оказались артисты, которые поддержали Россию в войне против Украины, а именно украинки Ани Лорак и Таисия Повалий, российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин. Их лишили государственных наград.

Также в рамках санкций украинских наград лишили предателей Рената Кузьмина, Виктора Медведчука, Николая Азарова, Виктора Пшонку и Дмитрия Табачника.

Кроме того, на прошлой неделе СНБО также ввел санкции против бывших чиновников-предателей Сергея Арбузова и Андрея Клюева.

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