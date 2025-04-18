«Шаман», Джигурда, Куклачов и другие: известные россияне попали под санкции

«Шаман», Джигурда, Куклачов и другие: известные россияне попали под санкции4
- 18.04.2025, 16:00
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За поддержку военной агрессии РФ против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО. Их ввели против 20 российских певцов, спортсменов и актеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №246, опубликованный на сайте Офиса президента.
Под новые санкции СНБО попали 20 россиян, а именно:
▪ Апексимова Ирина - актриса и режиссер;
▪ Великая Софья - фехтовальщица;
▪ Вяльбе Елена - лыжница, олимпийская чемпионка;
▪ Гогунский Виталий - актер (известный ролью Кузи в сериале «Универ»);
▪ Джигурда Никита - актер;
▪ Дронов Ярослав - певец (известный под псевдонимом SHAMAN);
▪ Кончаловский Егор - кинорежиссер и сценарист;
▪ Куклачев Юрий - актер;
▪ Кучера Оскар - актер;
▪ Лебедев Денис - боксер;
▪ Миронов Евгений - актер театра;
▪ Нагорный Никита - гимнаст;
▪ Панкратов-Черный Александр - актер и кинорежиссер;
▪ Полунин Сергей - артист балета;
▪ Проводников Руслан - боксер;
▪ Расторгуев Николай - певец и бывший депутат Госдумы РФ;
▪ Розенбаум Александр - певец;
▪ Сукачев Игорь - рок-музыкант, актер, режиссер;
▪ Цискаридзе Николай - артист балета;
▪ Чумаков Роман - рэпер (известный как Жиган).
В рамках санкций указанным лицам заблокируют активы, ограничат возможность вести торговые и другие операции, вести бизнес, покупать имущество и земельные участки и т.д. Кроме того, их лишат государственных наград.
Санкции против России и предателей
Напомним, что в ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против предателей. В списке оказались артисты, которые поддержали Россию в войне против Украины, а именно украинки Ани Лорак и Таисия Повалий, российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин. Их лишили государственных наград.
Также в рамках санкций украинских наград лишили предателей Рената Кузьмина, Виктора Медведчука, Николая Азарова, Виктора Пшонку и Дмитрия Табачника.
Кроме того, на прошлой неделе СНБО также ввел санкции против бывших чиновников-предателей Сергея Арбузова и Андрея Клюева.