«Шаман», Джигурда, Куклачов и другие: известные россияне попали под санкции 4 18.04.2025, 16:00

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За поддержку военной агрессии РФ против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО. Их ввели против 20 российских певцов, спортсменов и актеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №246, опубликованный на сайте Офиса президента.

Под новые санкции СНБО попали 20 россиян, а именно:

▪ Апексимова Ирина - актриса и режиссер;

▪ Великая Софья - фехтовальщица;

▪ Вяльбе Елена - лыжница, олимпийская чемпионка;

▪ Гогунский Виталий - актер (известный ролью Кузи в сериале «Универ»);

▪ Джигурда Никита - актер;

▪ Дронов Ярослав - певец (известный под псевдонимом SHAMAN);

▪ Кончаловский Егор - кинорежиссер и сценарист;

▪ Куклачев Юрий - актер;

▪ Кучера Оскар - актер;

▪ Лебедев Денис - боксер;

▪ Миронов Евгений - актер театра;

▪ Нагорный Никита - гимнаст;

▪ Панкратов-Черный Александр - актер и кинорежиссер;

▪ Полунин Сергей - артист балета;

▪ Проводников Руслан - боксер;

▪ Расторгуев Николай - певец и бывший депутат Госдумы РФ;

▪ Розенбаум Александр - певец;

▪ Сукачев Игорь - рок-музыкант, актер, режиссер;

▪ Цискаридзе Николай - артист балета;

▪ Чумаков Роман - рэпер (известный как Жиган).

В рамках санкций указанным лицам заблокируют активы, ограничат возможность вести торговые и другие операции, вести бизнес, покупать имущество и земельные участки и т.д. Кроме того, их лишат государственных наград.

Санкции против России и предателей

Напомним, что в ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против предателей. В списке оказались артисты, которые поддержали Россию в войне против Украины, а именно украинки Ани Лорак и Таисия Повалий, российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин. Их лишили государственных наград.

Также в рамках санкций украинских наград лишили предателей Рената Кузьмина, Виктора Медведчука, Николая Азарова, Виктора Пшонку и Дмитрия Табачника.

Кроме того, на прошлой неделе СНБО также ввел санкции против бывших чиновников-предателей Сергея Арбузова и Андрея Клюева.

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