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Bild: Путин будет дрожать перед этим вооружением

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  • 12.06.2026, 10:52
  • 4,592
Bild: Путин будет дрожать перед этим вооружением

Германия показала оружие нового поколения.

На международном авиакосмическом салоне ILA в Берлине немецкие оборонные компании представили ряд перспективных разработок, которые должны усилить возможности армии в условиях растущей напряженности в Европе. Экспозицию посетил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Bild (перевод — сайт Charter97.org).

Одной из главных премьер стал ударный беспилотник Ghost Bat, создаваемый совместно компаниями Rheinmetall и Boeing. Аппарат задуман как «ведомый» для современных истребителей. Он способен выполнять разведывательные задачи, вести радиоэлектронную борьбу и применять вооружение. Разработчики сообщили, что беспилотник уже выполнил более 150 испытательных полетов, а его стоимость примерно в десять раз ниже цены современного боевого самолета. Поставки планируется начать в 2029 году.

Еще одной заметной новинкой стал Pulse 19 — многоцелевая платформа с возможностью как автономного, так и пилотируемого управления. Аппарат сможет выполнять транспортные и боевые задачи. Первые испытательные полеты намечены на 2027 год.

Компания Diehl представила мобильную систему противовоздушной обороны IRIS-T SLS. Комплекс размещен на одном грузовике и способен вести огонь прямо в движении, обеспечивая защиту войск от беспилотников, вертолетов и крылатых ракет.

Параллельно Mercedes-Benz и Tytan работают над мобильными противодронными системами, которые будут устанавливаться на платформы Sprinter и военную версию G-Class.

Свою разработку показал и Airbus. Компания представила полностью автономный вертолет U145, предназначенный для снабжения подразделений и использования в качестве носителя беспилотников. Первый полет новой машины запланирован на конец 2026 года.

Представленные проекты демонстрируют растущий интерес европейских стран к автономным системам, беспилотным технологиям и мобильным средствам ПВО, которые все чаще рассматриваются как ключевые элементы будущих вооруженных конфликтов.

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