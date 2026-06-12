«Раненого в голову Медведева бинтует Захарова» Телеграм-канал «СерпомПо»

12.06.2026, 11:37

В РФ пора установить панораму «победы» Путина.

В связи с атакой на панораму «Оборона Севастополя» и причиненными повреждениями, в России ожидаемо началось возмущение: засуетились единороссы, забухтел «фашистами» Мединский. Но обратите внимание, подписать контракт и поехать в Севастополь защищать автоматом от дронов остатки панорамы ни Мединский, ни думские единороссы не пожелали. Все вялые идеи крутятся вокруг восстановления и денег на это мероприятие.

Но разве так надо? Это же недостаточно! Стоило бы выступить с грандиозной идеей построить здание раза в три больше знаменитой церкви в парке «Патриот» и создать там панораму «Победа Путина над Западом». Согласитесь – самое время.

Посетитель, проходя по грандиозным залам, мог бы созерцать этапы великой борьбы. Зал «Путин пытается предотвратить крах ГДР». Зал «Путин в шоке от совмещенного европейского туалета для мальчиков и девочек». Зал «Надули, обманули». И, наконец, завершающий зал: «Штурм европейской крепости».

На ярком панно размером с кремлевскую стену гигантский Путин с перекошенным лицом сидит на белой лошади, указывая саблей направление атаки. Вперед пошла пехота с винтовками Мосина и примкнутыми штыками: Мединский бежит в каске, раскрыв рот в крике «Ура!», рядом Соловьев, здесь же раненый в голову Медведев, которого бинтует Захарова, а тот в атакующем порыве тянет вперед руку, показывает недругу средний палец. Здесь же и патриарх Кирилл с растрепанной бородой и крестом в руке, указующим на Запад, сидит позади «Хирурга» на мотоцикле, а тот мчит, рыча мотором только вперед. Язычница Поклонская кружит в танце друидов перед нетерпеливым засадным полком во главе с Шойгу.

Вдали бежит «враг»: Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, замечен также Эдди - сатанинский маскот группы Iron Maiden, убегающий в красном британском мундире.

Скажите, разве не стоит сделать такую панораму? Народ будет выходить просветленным, вдохновленным. На выходе можно поставить столик и предлагать всем желающим «заключить контракт».

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