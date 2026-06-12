Белорусские школы и гимназии начинают прием документов в первые классы

Белорусские школы и гимназии начинают прием документов в первые классы1
- 12.06.2026, 11:51
Что нужно знать?
Школы и гимназии Беларуси начинают прием документов на зачисление детей в первые классы, сообщает БелТА.
Прием документов от родителей будущих первоклассников, проживающих в микрорайоне учреждения образования, проходит с 12 июня по 15 августа. Необходимо подать заявление на имя директора, медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка и свидетельство о рождении.
Также в эти сроки будут приниматься документы на свободные места от родителей детей, не проживающих в микрорайоне школы или гимназии. Такой набор проводится в порядке очередности регистрации заявлений. Остальные документы, если будет принято положительное решение, следует донести с 17 по 28 августа.
Важно помнить, что ребята, проживающие в микрорайоне учреждения образования, имеют преимущественное право при поступлении в это учреждение в первый класс.
По словам начальника управления общего среднего образования – заместителя начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Ирины Каржовой, в новом учебном году за парты сядут около 82 тысяч первоклашек. Мест в школах хватит всем.
Кроме того, на сайтах учреждений образования ежедневно будет обновляться информация о количестве поданных документов и заявлений на свободные места.