закрыть
12 июня 2026, пятница, 13:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские школы и гимназии начинают прием документов в первые классы

1
  • 12.06.2026, 11:51
Белорусские школы и гимназии начинают прием документов в первые классы

Что нужно знать?

Школы и гимназии Беларуси начинают прием документов на зачисление детей в первые классы, сообщает БелТА.

Прием документов от родителей будущих первоклассников, проживающих в микрорайоне учреждения образования, проходит с 12 июня по 15 августа. Необходимо подать заявление на имя директора, медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка и свидетельство о рождении.

Также в эти сроки будут приниматься документы на свободные места от родителей детей, не проживающих в микрорайоне школы или гимназии. Такой набор проводится в порядке очередности регистрации заявлений. Остальные документы, если будет принято положительное решение, следует донести с 17 по 28 августа.

Важно помнить, что ребята, проживающие в микрорайоне учреждения образования, имеют преимущественное право при поступлении в это учреждение в первый класс.

По словам начальника управления общего среднего образования – заместителя начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Ирины Каржовой, в новом учебном году за парты сядут около 82 тысяч первоклашек. Мест в школах хватит всем.

Кроме того, на сайтах учреждений образования ежедневно будет обновляться информация о количестве поданных документов и заявлений на свободные места.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба
Ловушка Лукашенко
Ловушка Лукашенко Петр Олещук