Белорусские школы и гимназии начинают прием документов в первые классы 1 12.06.2026, 11:51

Что нужно знать?

Школы и гимназии Беларуси начинают прием документов на зачисление детей в первые классы, сообщает БелТА.

Прием документов от родителей будущих первоклассников, проживающих в микрорайоне учреждения образования, проходит с 12 июня по 15 августа. Необходимо подать заявление на имя директора, медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка и свидетельство о рождении.

Также в эти сроки будут приниматься документы на свободные места от родителей детей, не проживающих в микрорайоне школы или гимназии. Такой набор проводится в порядке очередности регистрации заявлений. Остальные документы, если будет принято положительное решение, следует донести с 17 по 28 августа.

Важно помнить, что ребята, проживающие в микрорайоне учреждения образования, имеют преимущественное право при поступлении в это учреждение в первый класс.

По словам начальника управления общего среднего образования – заместителя начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Ирины Каржовой, в новом учебном году за парты сядут около 82 тысяч первоклашек. Мест в школах хватит всем.

Кроме того, на сайтах учреждений образования ежедневно будет обновляться информация о количестве поданных документов и заявлений на свободные места.

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