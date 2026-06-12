CEPA: Путин и Си Цзиньпин — друзья, но не равные 3 12.06.2026, 11:57

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Путин и Си Цзиньпин

Пекин сегодня задает правила игры Кремлю.

Отношения России и Китая принято называть стратегическим партнерством, однако за демонстрацией единства все заметнее проявляется неравенство. Несмотря на регулярные встречи Путина и лидера КНР Си Цзиньпина и громкие заявления о многополярном мире, именно Пекин сегодня задает правила игры, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Показательным стал майский визит российского президента в Китай. Стороны подписали множество документов, однако Москва так и не получила главного — окончательного соглашения по газопроводу «Сила Сибири — 2». Проект имеет большое значение для российской экономики, испытывающей давление военных расходов и западных санкций, но Китай не спешит идти навстречу Кремлю.

Эксперты отмечают, что Пекин выстраивает отношения с Россией исключительно исходя из собственных интересов. Китайские компании получают доступ к российскому рынку, расширяют экспорт и усиливают свое экономическое присутствие, тогда как Москва становится все более зависимой от крупнейшего азиатского партнера.

Политически страны действительно выступают единым фронтом по многим вопросам. Россия и Китай координируют позиции в Совете Безопасности ООН, развивают БРИКС и ШОС и критикуют доминирование Запада в мировой политике. Однако даже здесь лидерство все чаще принадлежит Пекину.

По оценкам аналитиков, ключевые идеи реформирования международной системы формулируются именно в Китае, а Россия в основном поддерживает предложенную линию. Различия заметны и в практической политике. Пекин действует осторожно и стратегически, тогда как Москва нередко руководствуется более краткосрочными задачами.

На фоне затяжной войны в Украине и экономических трудностей Кремль все сильнее нуждается в поддержке Китая. В результате союз двух держав сохраняется, но его структура становится все менее равноправной, а влияние Пекина на своего партнера — все более заметным.

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