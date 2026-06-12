К выходным доллар принялся дорожать
- 12.06.2026, 12:04
Свежие курсы валют.
Перед выходными доллар принялся расти, российский рубль, наоборот, решил взять передышку, заметил «Онлайнер».
А биткоин тем временем за последние сутки подорожал, сейчас он находится вблизи отметки $62 981.
Доллар подорожал на 0,84 копейки и стоит 2,78 рубля.
По евро торгов не было, Нацбанк установил курс 3,1968 рубля.
Сотня российских рублей снизилась на 0,83 копейки и стоит 3,8310 рубля.
Десяток юаней подорожал на 0,26 копейки и стоит 4,0720 рубля.
Вчера доллар подешевел на 0,11 копейки и стоил 2,7716 рубля, евро стал дешевле на 0,36 копейки и стоил 3,1950 рубля. Сотня российских рублей подешевела на 0,55 копейки и стоила 3,8393 рубля, а десяток юаней подешевел на 0,59 копейки и стоил 4,0694 рубля.