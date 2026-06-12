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The Economist: Богатые люди со всего мира мигрируют как никогда раньше

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  • 12.06.2026, 13:16
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The Economist: Богатые люди со всего мира мигрируют как никогда раньше

Бурно развивающаяся индустрия консультантов облегчает им переезд.

Мировая миграция состоятельных людей достигла рекордных масштабов. Все больше миллионеров рассматривают переезд в другие страны ради налоговых преимуществ, безопасности и политической стабильности. Одновременно формируется быстро растущая индустрия посредников, помогающих оформлять гражданство и вид на жительство, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

По оценкам исследовательских компаний, в прошлом году за границу переехали более 140 тысяч миллионеров, что стало историческим максимумом. В этом году показатель может вырасти до 165 тысяч. Сектор инвестиционной миграции уже оценивается примерно в 40 млрд долларов и почти удвоился за последние годы.

Рынок включает более тысячи компаний — от юридических фирм до инвестиционных фондов, связанных с программами получения гражданства. Они обслуживают как частных клиентов, так и правительства, заинтересованные в привлечении капитала и специалистов.

Долгое время популярным направлением считался Дубай, однако сейчас география запросов расширяется. Богатые клиенты все чаще рассматривают Европу, а также страны с программами инвестиционного резидентства. Причины — рост политической неопределенности, налоговые дискуссии и желание иметь альтернативные паспорта.

При этом сами государства активно конкурируют за состоятельных мигрантов. Некоторые страны Карибского бассейна и Азии запускают или расширяют программы получения гражданства за инвестиции, видя в этом источник экономического роста.

Однако тенденция сопровождается и обратной реакцией. Ряд европейских стран сворачивает или ужесточает подобные схемы из-за опасений спекуляций на рынке недвижимости и юридических рисков. В отдельных случаях суды ЕС признают такие программы несовместимыми с законодательством союза.

Эксперты отмечают, что государства все чаще усиливают проверки заявителей и пересматривают правила предоставления гражданства. Главный вопрос заключается в том, насколько тщательно страны проверяют тех, кому выдают паспорта.

На фоне глобальной нестабильности миграция богатых превращается в устойчивый международный рынок, где пересекаются интересы государств, инвесторов и крупных консалтинговых структур.

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