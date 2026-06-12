AP: Все готово к празднованию 80-летия Трампа на лужайке Белого дома 12.06.2026, 14:16

Дональд Трамп

В центре конструкции — восьмиугольная клетка для MMA.

На Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне завершается возведение временной арены для турнира UFC Freedom 250, приуроченного к 80-летию президента США Дональда Трампа и 250-летию подписания Декларации независимости США, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

В центре конструкции — восьмиугольный октагон диаметром около 9 метров, выполненный в фирменном стиле UFC с сетчатыми стенками и рекламными логотипами спонсоров. Над ареной возвышается массивная конструкция освещения и экранов, получившая название «The Claw», предназначенная для трансляции боев и создания масштабного светового шоу.

По данным организаторов, арена рассчитана на более чем 4 тысячи зрителей. Вокруг октагона размещены временные трибуны, частично занявшие территорию, где обычно проходят традиционные мероприятия Белого дома, включая посадку вертолета президента.

Стоимость проекта оценивается более чем в 60 миллионов долларов. Власти заявляют, что UFC покрывает расходы, однако федеральные агентства, включая службы безопасности и авиационные структуры, также задействовали значительные ресурсы.

Помимо боев, программа включает пресс-конференции у мемориалов Вашингтона, церемониальные взвешивания и массовые фан-зоны. Ожидается участие десятков тысяч зрителей, а также трансляции на большие экраны в городе.

Идея проведения турнира на территории Белого дома вызвала судебные споры и общественные дискуссии. Противники считают проект чрезмерно коммерциализированным и неуместным для резиденции президента, тогда как сторонники называют его символом массового единства и новой формы национального праздника.

Несмотря на протесты, подготовка к шоу идет ускоренными темпами. В день мероприятия арену планируют подсветить в цветах американского флага, а сам турнир провести вне зависимости от погодных условий.

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