закрыть
12 июня 2026, пятница, 14:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

AP: Все готово к празднованию 80-летия Трампа на лужайке Белого дома

  • 12.06.2026, 14:16
AP: Все готово к празднованию 80-летия Трампа на лужайке Белого дома
Дональд Трамп

В центре конструкции — восьмиугольная клетка для MMA.

На Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне завершается возведение временной арены для турнира UFC Freedom 250, приуроченного к 80-летию президента США Дональда Трампа и 250-летию подписания Декларации независимости США, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

В центре конструкции — восьмиугольный октагон диаметром около 9 метров, выполненный в фирменном стиле UFC с сетчатыми стенками и рекламными логотипами спонсоров. Над ареной возвышается массивная конструкция освещения и экранов, получившая название «The Claw», предназначенная для трансляции боев и создания масштабного светового шоу.

По данным организаторов, арена рассчитана на более чем 4 тысячи зрителей. Вокруг октагона размещены временные трибуны, частично занявшие территорию, где обычно проходят традиционные мероприятия Белого дома, включая посадку вертолета президента.

Стоимость проекта оценивается более чем в 60 миллионов долларов. Власти заявляют, что UFC покрывает расходы, однако федеральные агентства, включая службы безопасности и авиационные структуры, также задействовали значительные ресурсы.

Помимо боев, программа включает пресс-конференции у мемориалов Вашингтона, церемониальные взвешивания и массовые фан-зоны. Ожидается участие десятков тысяч зрителей, а также трансляции на большие экраны в городе.

Идея проведения турнира на территории Белого дома вызвала судебные споры и общественные дискуссии. Противники считают проект чрезмерно коммерциализированным и неуместным для резиденции президента, тогда как сторонники называют его символом массового единства и новой формы национального праздника.

Несмотря на протесты, подготовка к шоу идет ускоренными темпами. В день мероприятия арену планируют подсветить в цветах американского флага, а сам турнир провести вне зависимости от погодных условий.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба