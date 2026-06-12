SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов в ходе крупнейшего в мире IPO 12.06.2026, 13:43

Спрос значительно превысил предложение.

Компания SpaceX в ходе первичного публичного размещения акций привлекла 75 миллиардов долларов, оценив бизнес Илона Маска примерно в 1,77 триллиона долларов, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

Это размещение акций стало крупнейшим в истории США и одним из самых значимых в мировой практике. По данным источников, рекорд может быть временным на фоне ожиданий выхода на биржу других технологических гигантов в ближайшие годы.

В рамках сделки компания продала 555,56 миллиона акций по цене 135 долларов за штуку. Спрос существенно превысил предложение, а среди покупателей оказались и розничные инвесторы, получившие необычно крупные аллокации.

Илон Маск не продавал свои акции в ходе размещения. Его доля в компании оценивается более чем в 866 миллиардов долларов. С учетом активов в Tesla он формально становится первым человеком в истории с состоянием свыше триллиона долларов.

Торги акциями SpaceX, как ожидается, начнутся в пятницу на бирже Nasdaq под тикером SPCX, хотя старт может произойти спустя несколько часов после открытия рынка.

IPO закрепляет за SpaceX статус одной из самых дорогих и влиятельных частных компаний, выходящих на публичный рынок.

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