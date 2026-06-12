закрыть
12 июня 2026, пятница, 14:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов в ходе крупнейшего в мире IPO

  • 12.06.2026, 13:43
SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов в ходе крупнейшего в мире IPO

Спрос значительно превысил предложение.

Компания SpaceX в ходе первичного публичного размещения акций привлекла 75 миллиардов долларов, оценив бизнес Илона Маска примерно в 1,77 триллиона долларов, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

Это размещение акций стало крупнейшим в истории США и одним из самых значимых в мировой практике. По данным источников, рекорд может быть временным на фоне ожиданий выхода на биржу других технологических гигантов в ближайшие годы.

В рамках сделки компания продала 555,56 миллиона акций по цене 135 долларов за штуку. Спрос существенно превысил предложение, а среди покупателей оказались и розничные инвесторы, получившие необычно крупные аллокации.

Илон Маск не продавал свои акции в ходе размещения. Его доля в компании оценивается более чем в 866 миллиардов долларов. С учетом активов в Tesla он формально становится первым человеком в истории с состоянием свыше триллиона долларов.

Торги акциями SpaceX, как ожидается, начнутся в пятницу на бирже Nasdaq под тикером SPCX, хотя старт может произойти спустя несколько часов после открытия рынка.

IPO закрепляет за SpaceX статус одной из самых дорогих и влиятельных частных компаний, выходящих на публичный рынок.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба