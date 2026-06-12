Бесплатные визы и «белорусские цены» в кафе: белорусы открывают новую страну для отдыха 3 12.06.2026, 9:11

3,926

фото: onliner.by

Сейчас это направление на пике популярности у туристов.

Еще каких-то десять лет назад поездка в Японию казалась чем-то нереальным: это же сколько денег надо, чтобы добраться до Токио и нормально ощущать себя в одном из самых дорогих и технологичных городов мира? После пандемии все резко поменялось: японская йена стала падать и каждый год била антирекорды. Что это означало для иностранцев? Япония наконец-то потеряла «флер недоступности», ведь за ту же тысячу долларов там теперь можно позволить себе гораздо больше. Сейчас страна на пике популярности у туристов, в том числе у белорусов (бесконечный поток фотоотчетов в соцсетях не даст соврать). Этой весной журналист Onliner тоже прокатилась по популярному маршруту и с удивлением обнаружила, что цены в японских магазинах и ресторанах плюс-минус белорусские.

фото: onliner.by

Бесплатные визы

Начнем с базы. Белорусам в Японию нужна виза, но сделать ее, как оказалось, намного проще, чем «шенген». За несколько месяцев до поездки мы позвонили в посольство Японии в Минске и записались на подачу — нам сразу подобрали удобную дату. Пакет документов небольшой — информация подробно изложена на сайте. В посольстве очень вежливые сотрудники, отвечают на все вопросы и помогают с подачей.

Еще одно открытие: консульского сбора нет, то есть виза для белорусов бесплатная. И оформляют ее быстро: уже через неделю паспорта были у нас на руках. Визу дали однократную, с коридором въезда три месяца.

фото: onliner.by

Важный нюанс: для поездки в Японию нужно показать достаточное количество денег на счету ($150—200 в сутки на человека). Причем если едете с ребенком, то такую же сумму нужно закладывать и на него. Умножаем на количество дней — получаем довольно большую сумму. Будьте к этому готовы.

Стартовать можно из Минска

Не все знают, что в Японию сейчас можно слетать из Минска компанией Air China. Да, это рейс с пересадкой в Пекине, но мы находили вполне удобные связки — с пересадкой 4—6 часов.

Как вариант, можно выбрать длинную стыковку (от 15 часов) и заодно одним глазком посмотреть Пекин. В таком случае авиакомпания предоставляет бесплатный отель с завтраками и трансфер к нему. Проверено уже несколько раз: программа Stopover прекрасно работает. Главное, заранее бронировать отель через приложение.

фото: onliner.by

Наш опыт: мы полетели не из Минска, а из Москвы, но только потому, что хотели зацепить цветение сакуры (из Минска было очень дорого). В итоге словили билеты по $760 с человека с вылетом 6 апреля. Если не подстраиваться под конкретные даты и искать варианты за полгода, возможно, получится улететь дешевле (раньше народ летал и по $600 c человека). Сейчас топливо подорожало, и цены на ближайшие месяцы не радуют. Из Минска на осень нашлись билеты от $1100, из Москвы — от $850.

Сакура и не только — когда лететь в Японию?

По всем прогнозам, идеальное время для сакуры — последняя неделя марта или первая неделя апреля, но в эти даты в Японию стремятся буквально все, и цены улетают в космос. Поэтому советую лететь во второй декаде апреля, как это сделали мы. Наплыв людей спадает, билеты дешевле, а пик цветения вы обязательно застанете в горах — недалеко от Фудзи. Вот как это выглядит — «белое облако» на фоне горы идеальной формы.

фото: onliner.by

В Токио и Киото во время нашей поездки пик цветения уже закончился, и лепестки начали опадать. Выглядело это все равно очень красиво.

Но даже без сакуры весной Япония очень хороша. Вас ждут 50 оттенков зеленого.

Еще один пиковый сезон в Японии — в ноябре, когда местные клены окрашиваются в красный цвет. Для тех, кто любит контрастные осенние пейзажи, лучшего времени не найти. А еще сезон красных кленов (момидзи) длится дольше, чем у сакуры, — около 20—25 дней, поэтому нет риска не успеть или приехать слишком рано. Погода, кстати, в ноябре все еще теплая — судя по отчетам туристов, можно ходить в футболке.

А вот лететь в Японию летом не советуют. В конце мая — июне на главном острове, Хонсю, начинается сезон дождей, а это высокая влажность и духота. В июле–августе становится еще жарче, вплоть до 38—40 градусов. Активное путешествие в такое пекло точно не принесет удовольствия. В сентябре — высокий риск тайфунов, начиная с октября по май — комфортное время (с разной степенью тепла).

Проверенный маршрут

Судя по форумам, 95% туристов, которые впервые прилетают в Японию, повторяют один и тот же маршрут: начинают со столицы, Токио, потом едут смотреть гору Фудзи (неизменный символ Японии), перемещаются в древнюю столицу, Киото, где сохранилось множество древних храмов, гуляют по шумным улицам Осаки, снова едут в Токио и улетают домой.

Так популярный маршрут выглядит на карте. Туристы смотрят самый крупный остров — Хонсю

Маршрут интересный, проверенный, и недостаток у него, по сути, один: он уже стал довольно «избитым». Конечно, Япония готова предложить гораздо больше: можно слетать на южный остров Окинава и устроить себе пляжный отдых, заехать в «японские Альпы» в префектуре Нагано, где проходили Олимпийские игры 1998 года, увидеть, как живут сейчас люди в Фукусиме или Хиросиме, известными трагическими событиями. Сельская Япония — это вообще отдельный разговор, в интернете много восторженных отзывов.

Но мы для себя выбрали «классику»: когда в запасе всего две недели, хочется хотя бы посмотреть главное.

Еще в самолете я успела рассмотреть гору Фудзи и самую высокую башню в Токио (634 метра). Летишь, а под тобой огромный город-агломерация с населением 37 млн человек. Само осознание этого факта выкручивает дофамин на максимум. Ущипните нас кто-нибудь: совсем скоро мы будем гулять по Токио!

Удобный транспорт и очень вежливые японцы

Япония встретила нас огромными очередями в аэропорту, но, к счастью, рассасываются они быстро. После контроля ищем автомат и совершаем главную покупку в этой поездке: берем IC-карты. Это единый проездной, которым можно пользоваться в метро, пригородных поездах, автобусах, причем не только в Токио (мы расплачивались им в Киото и Осаке). В аэропорту продаются именно туристические карты, которые не требуют залога (например, Welcome Suica).

С этой картой можно не разбираться, сколько стоит билет по тому или иному маршруту. Вы отбиваете свой вход на станцию на турникете, а на выходе видите, какая сумма остается на балансе. Пополнить его можно в автомате на любой станции, но чаще всего сделать это можно только наличными (имейте в виду).

Само токийское метро тянет на статус отдельной достопримечательности. Оно огромное: основных линий 13, но с подземкой связаны еще десятки наземных железнодорожных веток, которые обслуживают разные компании. При этом все работает как часы: каждый день поезда перевозят миллионы пассажиров, поэтому пробок практически не бывает.

фото: onliner.by

«Простая и понятная» схема токийского метро

Интересно наблюдать за японцами в метро. В обзорах я видела, что они любят выстраиваться в очереди при любой возможности, но думала, что это скорее преувеличение. Ничего подобного: в транспорте это действительно так. На станциях обычно есть разметка для распределения потоков, и люди дисциплинированно стоят в очереди. Попытка распихать кого-то локтями может быть воспринята как преступление национального масштаба.

фото: onliner.by

Рюкзак должен быть перевешен вперед, чтобы случайно никого им не задеть. Соблюдение дистанции и личных границ — это все про японцев. Многие ездят в масках: кто-то таким образом «отгораживается от внешнего мира», кто-то защищает себя от вирусов или аллергии.

А какая тишина стоит в вагонах — я просто не могла поверить своим ушам. Разговаривать громко не принято (однажды в поезде нам даже сделали замечание по этому поводу). Чуть-чуть поживее в метро было только в пятницу вечером, когда в вагоне витали запахи алкоголя. Но в большинстве случаев со стороны японцы выглядят очень серьезными и сдержанными. В компаниях часто деловой дресс-код, поэтому концентрация костюмов в метро просто зашкаливает.

Поезд, который оказался удобнее самолета

И еще немного о транспортной логистике. По Токио и Осаке было удобнее всего перемещаться на метро и наземных поездах. Для поездок в пригород, например на озеро рядом с горой Фудзи, оптимальным вариантом оказался автобус. Причем автобусная станция в Токио нам напомнила гейты в аэропорту — настолько современно выглядят залы ожидания.

Из Токио в Киото и обратно туристы обычно добираются на скоростном поезде синкансен — 500 километров он проезжает всего за 2 часа 15 минут. Мы покупали билеты «без резервирования мест» — они стоят чуть дешевле, зато нет строгой привязки ко времени отправления. Не попали на один поезд (а они ходят очень часто) — можно сесть в следующий и занять свободное место. Стоять не приходилось, места всегда были.

Билеты на синкансен стоили около $80 — почти как на внутренний авиарейс. Но нужно признать, что по времени дорога получается не дольше, при этом вы приезжаете на вокзал в центр города — это удобно. К тому же кто откажется от такого аттракциона, как поезд, разгоняющийся до скорости 300 км/ч? Спойлер: внутри вагона это никак не ощущается, кроме как быстро-быстро проносящейся картинки за окном.

По древней столице Киото мы ездили в основном на городских автобусах: там это оказалось удобнее, чем спускаться в метро. Фишка автобусов: вход — только через заднюю дверь, выход — через переднюю, с оплатой проезда у водителя (в основном все пользуются IC-картами). Опять же никакой давки и суеты: пассажиры всегда готовятся к выходу и продвигаются вперед. На остановках тоже очередь, кто пришел раньше, тот уедет первым — никаких исключений.

Несмотря на то что общественный транспорт в Японии работает отлично, не могу сказать, что перемещаться по стране так уж легко и просто. На станциях очень много разных направлений и выходов, огромные потоки людей — все это требует постоянной концентрации. Однажды автостанцию на крупном вокзале в Токио мы искали минут 40 — хорошо, что пришли заранее и не опоздали. К концу путешествия лично у меня была заметная усталость от бесконечных пересадок и толп (пусть и хорошо организованных!).

Так что вывод такой: Япония подходит только для опытных самостоятельных путешественников, новичкам тут будет тяжело.

Удобно, что на большинстве станций метро и даже во многих магазинах есть камеры хранения. То есть можно свободно перемещаться по стране с багажом, не привязываясь ко времени чекина в гостиницах.

Тесные апартаменты и отели с сауной

За время двухнедельной поездки мы успели переночевать в шести разных локациях. Это были и апартаменты, и стандартные номера в отелях с завтраками. Разбежка по ценам — от $65 до $150 за ночь. Все это бюджетные варианты — довольно тесные, что для Японии абсолютная норма. Сами японцы живут скученно: квартира площадью 100 «квадратов» — это уже что-то «на богатом».

В отзывах на отели туристы часто жалуются, что им даже «негде было разложить чемодан». Что-то похожее былое у нас в первых апартаментах в Токио. Матрас на полу выполнял функцию и дивана, и дополнительной кровати. Ванная — это, по сути, душевая кабина, положить косметику было уже некуда. Кухня-прихожая «квадрата» на 4 не позволяла находиться сразу двум людям одновременно — только по очереди.

фото: onliner.by

Что обязательно есть даже в самом бюджетный отеле, так это «умный унитаз» — с подогреваемым сиденьем и «полезными кнопками» на все случаи жизни. Вообще, японцы знамениты своей гиперфиксацией на этой теме — туалеты у них всегда прекрасно оснащенные и идеально чистые.

фото: onliner.by

фото: onliner.by

фото: onliner.by

Есть еще один вариант классического японского отеля — это комнаты без мебели, где туристы спят на полу, расстелив матрасы (футоны). Обычно такой формат предлагают рёканы — спа-отели с традиционным японским ужином и банными ритуалами. Такой отдых стоит уже совсем других денег — от $250 за ночь. Мы на полноценный рёкан так и не раскошелились, но простенький онсэн (баня), как оказалось, был включен в стоимость некоторых отелей.

Стоит ли переплачивать за онсэн? Надо понимать, что это очень специфическая баня. Находиться там можно строго без одежды (за этим правилом внимательно следят), поэтому для мужчин и женщин помещения разные. После сауны японки моются перед зеркалом на мини-табуретках, а потом погружаются в очень горячий бассейн — до 45 градусов. Если не любите очень горячие бани, может не зайти.

Всего в Японии около 3000 термальных курортов: это могут быть небольшие аутентичные рёканы или крупные комплексы, построенные у горячих источников.

Суши и другая еда (по белорусским ценам)

Многие едут в Японию с гастрономической целью, и это абсолютно оправданно. Ну где еще можно попробовать настоящие японские суши с сырой рыбой? Мы объедались ими весь отпуск: покупали в кафе, на рынке и в магазинной кулинарии — даже там они были очень вкусными. И все-таки рынок поставим на первое место: нежнейшая рыба просто таяла во рту. Кстати, за одним из столиков там мы нашли напоминалку от местных, которым больно смотреть на окунание суши в соевый соус. Несколько капель соуса сверху — этого, по мнению японцев, достаточно.

Самый интересный способ поесть суши — это, конечно, кафе с конвейером. В Минске такой формат почему-то не прижился, зато в Японии он настолько востребован, что иногда приходится отстоять очередь на вход. По сути, это фастфуд: быстро пришли, быстро сделали заказ с планшета — и вот такие суши на красивых тарелках уже через 5 минут приезжают к вам на конвейере.

Порция из двух нигири-суши с рыбой или креветками стоит 160—300 йен (3—6 белорусских рублей). На семью из трех человек мы обычно делали заказ на 3—4 тыс. йен (50—70 белорусских рублей). Это была еда «до отвала», когда суши уже физически не хотелось. Не всегда в Минске можно поужинать на эти деньги семьей.

В целом Япония очень порадовала «белорусскими» ценами в кафе и магазинах. Обычно в Европе нам тяжело отключить в голове непрерывный конвертер «евро — рубли». Когда паста стоит в среднем 80—100 рублей, это некомфортно. В Японии рамэн или удон обойдутся в 20—25 рублей — как в Минске. Порции огромные, остаться голодными просто нереально. За те же 80—100 рублей вам предложат стейк из нежной мраморной говядины вагю, которым так гордятся японцы. Но это уже уровень премиум, возможность прикоснуться к высокой кухне.

Кстати, многие заведения выставляют на входе реалистичные макеты еды. Именно так должно выглядеть блюдо в приготовленном виде — при желании потом можно сравнить и предъявить претензии (но вряд ли вам захочется грубить японцам).

На фото ненастоящая еда

фото: onliner.by

В некоторых японских кафе не принимают карты и просят рассчитываться только кешем. Поэтому держать при себе какое-то количество японских йен нужно обязательно. При этом благодарить за обслуживание чаевыми не принято — к вам обязательно подойдут и вернут деньги. Какая сумма указана в меню, такую вы и заплатите. Никаких сюрпризов.

Если поездка планируется супербюджетной, можно по минимуму ходить в кафе и покупать перекусы в мини-маркетах — комбини. В Японии они есть буквально везде, в любой глуши (7-Eleven, Lawson, FamilyMart). И там всегда прекрасный выбор: готовая еда в контейнерах по 5—10 рублей, которую там же, на месте можно и разогреть, всегда вкусный зерновой кофе и матча из автомата. Наш фаворит для перекуса — онигири (треугольник с рыбой и рисом, продается и в Беларуси). Всего 3 рубля — и ты забываешь про голод.

Приятный шопинг и возврат Tax Free

Вообще, комбини удобны тем, что там можно найти любую мелочь — от зонта и солнцезащитного крема до нижнего белья и переходника (в Японии розетки американского формата). Нет смысла тщательно продумывать содержимое чемодана, докупите все на месте.

Еще из важного: в Японии очень низкое напряжение — всего 100 В, поэтому многие европейские электроприборы там не работают. Так вышло, что фен Dyson и отпариватель всю поездку пролежали у нас в чемодане мертвым грузом. Не повторяйте наших ошибок, оставьте эти вещи дома.

Вообще, прилетать в Японию лучше налегке или с полупустым чемоданом, чтобы потом оторваться на шопинге в ТЦ. О том, что именно везти, снято миллион рилс — тут у каждого свои предпочтения. Но обычно туристы не пропускают Uniqlo — японский бренд, который предлагает базовую одежду хорошего качества. Льняные брюки и джинсы, например, мы покупали примерно за 80 рублей, хлопковые футболки — за 30 (с такими ценами многие привозят домой полшкафа). Еще везут по несколько пар кроссовок, те же New Balance там стоят меньше 300 рублей. Популярны японские бренды Asics и Onitsuka Tiger. В аптеках огромный выбор косметики, в том числе от люксового бренда Shiseido. Сыворотки с отличным составом можно урвать за 100 белорусских рублей.

Приятный бонус: во многих магазинах и аптеках можно вернуть Tax Free от суммы 5000 йен. Иногда эти 10% возвращают сразу (со сдачей), иногда налог перечисляют на карту. Косметику и сладости, с которых оформлен возврат, обычно упаковывают в запечатанный пакет и просят не вскрывать до вылета из страны.

Бюджет поездки

Самое дорогое — это, как обычно, перелет. В нашем случае авиабилеты на троих потянули на $2300. Еще $300 ушли на дорогу из Минска в Москву и обратно.

В среднем ночевка в отеле обходилась в $100 — за две недели вышло около $1400. Здесь, как мне кажется, можно было сэкономить, но мы слишком поздно начали планировать поездку, и бюджетных вариантов оставалось не так много.

Синкансен в две стороны обошелся в $400, причем это билеты со скидкой ребенку в 50%. Ощутимо для бюджета, поэтому хорошим вариантом будет прилететь в Токио и улететь из Осаки (или наоборот) — тогда вы как минимум один раз сэкономите на скоростном поезде.

На весь остальной транспорт, еду и шопинг у нас ушло меньше $1500, притом что мы ни разу не готовили сами (максимум кофе утром) и привезли чемодан покупок домой. Если сравнивать с тратами в Европе, это относительно недорого.

А что, если поехать туром?

По ценам на готовые туры для белорусов в Японию нас сориентировала Ирэна Гваева, соосновательница агентства авторских путешествий «Вандруй разумна» и туроператора Razumnotravel.

— Мы были одними из первых в СНГ и первыми в Беларуси, кто начал предлагать индивидуальные путешествия в Японию. Уже почти десять лет работаем с этим направлением, и оно по-прежнему остается одним из самых востребованных среди наших клиентов.

Вопреки распространенному мнению, Япония не всегда стоит дорого. В низкий сезон — например, в декабре или январе — вполне реально уложиться в бюджет от $2000 на человека с перелетом из Минска (а из Москвы иногда даже дешевле). При этом зима в Японии совсем не скучная: горячие онсэны под открытым небом, легендарная японская горнолыжка, зимние фестивали и гораздо меньше туристов.

Конечно, в высокий сезон — на момидзи осенью, Новый год, во время цветения сакуры или в период «Золотой недели» — цены будут выше. Но если планировать путешествие заранее, вполне реально уложиться в бюджет около $2300—2500 c человека. В эту сумму входят авиабилеты, проживание в отеле с завтраками и экскурсии (чаще всего это поездка на Фудзи и Хаконе на день, поездка в Нару к оленям, обзорный тур по Киото).

Если вы мечтаете увидеть Японию в сезон красных кленов этой осенью, то самые выгодные варианты в основном уже разобраны. Хотя все еще можно успеть найти хорошие перелеты и достойные отели по разумным ценам.

Если же говорить о сакуре 2027 года, то с нашими клиентами мы начинаем планировать такие путешествия уже в сентябре-октябре: именно в это время авиакомпании публикуют расписание на следующий сезон, появляется максимальный выбор перелетов и отелей. Поэтому главный секрет доступной Японии простой: планируйте ее заранее — и будет вам счастье.

Если говорить о групповых турах, то их стоимость на рынке сейчас составляет от $3600—4300 на человека, потому что, как правило, вы платите за турлидера и гида, который выезжает с вами. Вы платите за его проживание, питание, перемещение, плюс оплачиваете его работу. Индивидуальное путешествие стоит дешевле, потому что таких расходов нет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com